Steelers holen wichtigen Sieg in Schwenningen, Adler ringen München nieder

Im BW-Duell haben die Bietigheim Steelers einen wichtigen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings geholt. Die Adler Mannheim konnten im Spitzenspiel den EHC München besiegen.

Der Torhüter der Wild Wings, Marvin Cüpper, der für den corona-positiven Joacim Eriksson das Tor der Schwenninger bewachte, konnte die Führung der Gäste in der neunten Minuten nicht verhindern. Alex Preibisch traf für den Tabellenletzten aus Bietigheim.

Ausgeglichenes Spiel

Noch vor der ersten Drittelpause aber glichen die Hausherren durch Alexander Karatchun's Abstauber aus. Auch im zweite Drittel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Wieder gingen die Steelers in Führung. Torschütze diesmal der Kanadier Riley Sheen. Ken André Olimb sorgte für den anschließenden Ausgleich der Wild Wings nach 28 Minuten.

Steelers drehen auf

Das letzte Drittel verlief dann eindeutiger und überraschend deutlich: Die Steelers drehten vor den knapp 3.000 Zuschauern auf und entschieden nicht nur das Drittel, sondern auch das Spiel mit zwei Toren von Evan Jasper und einem Treffer des Amerikaners Charles Stretch 5:2 für sich. Es war für den Tabellenvorletzten Schwenningen gegen Schlusslicht Bietigheim am Ende eine bittere Niederlage. Die Bietigheimer hatten zuvor vier Spiele am Stück verloren.

Adler Mannheim mit Overtime-Sieg gegen München

Nigel Dawes hat die Aufholjagd der Adler Mannheim im Spitzenspiel gegen den EHC München gekrönt. Mit seinem Tor in der Overtime schoss er den Tabellenzweiten zu einem 3:2-Sieg gegen den Spitzenreiter. Trevor Parks hatte München in der Mannheimer SAP-Arena zunächst in Führung geschossen (17.). Lean Bergmann konnte zwischenzeitlich ausgleichen (23.), doch Frank Mauer schoss die Gäste erneut in Führung (30.) und Mannheim lief wieder hinterher.

Bis zu letzten Minute - Torhüter Felix Brückmann hatte das Eis bereits verlassen, um den Adlern mit einem zusätzlichen Feldspieler die Überzahl zu ermöglichen. Die nutzte Jorden Szwarz und schoss Mannheim in die Overtime (59.), in der Nigel Dawes den Sieg perfekt macht.

Adler Mannheim weiter auf Platz zwei

Kurios: Die Adler Mannheim bleiben auf Platz zwei der DEL-Tabelle, obwohl sie sieben Punkte mehr als Spitzenreiter München haben. Doch die DEL-Klubs haben sich in der Corona-Saison darauf geeinigt, dass der Punkte-pro-Spiel-Quotient höher bewertet wird, als die reinen Punkte. Und weil München seine 39 Punkte corona-bedingt in nur 19 Spielen geholt hat (circa 2,05 Punkte pro Spiel), stehen die Bayern vor Mannheim mit 46 Punkten aus 23 Spielen (2,00 Punkte pro Spiel).