In der Deutschen Eishockey-Liga besiegten die Schwenninger Wild Wings im Baden-Württemberg-Derby überraschend Meister Mannheim mit 2:1.

Als die Schlußsirene nach den 60 heiß umkämpften Minuten ertönt war, wirkten die Cracks der Schwenninger Wild Wings beinahe zu müde, um so richtig zu jubeln. Abgekämpft waren sie, ausgepumpt, die Cracks des Tabellenletzten, nach dem überraschenden Coup gegen den großen Nachbarn aus Mannheim. Sie klopften sich gegenseitig auf die Schultern mit den roten Trikots und bedankten sich alle gemeinsam bei ihrem überragenden Torhüter, bei Nationalkeeper Dustin Strahlmeier.

Erster Sieg unter Niklas Sundblad

Und draußen an der Bande atmete Niklas Sundblad richtig durch. Das 2:1 gegen die Adler war im vierten Spiel der erste Sieg überhaupt unter der Regie des neuen Trainers: "Die Jungs haben es sich verdient, zu gewinnen", so der 46-jährige Schwede, der 2014 mit dem ERC Ingolstadt Deutscher Meister geworden war und am 16. Dezember in Schwenningen den glücklosen Engländer Paul Thompson abgelöst hatte. Das wilde Anrennen der Mannheimer ließen die Schwenninger einfach an sich abprallen. Kurios: Im dritten Duell an einem zweiten Weihnachtsfeiertag der DEL-Historie schlugen die Schwenninger die Kurpfälzer bereits zum dritten Mal.

Sundblad: "Wir wollen läuferisches Eishockey spielen"

Schon in den ersten Partien unter Niklas Sundblad, die allerdings am Ende noch verloren wurden, hatte sich das Wild Wings-Team deutlich verbessert gezeigt, das sah auch der Mann aus Stockholm ähnlich: "Wir werden von Spiel zu Spiel besser, darüber bin ich sehr froh", so Sundblad. Schwenningen zeigt endlich wieder alte Schwenninger Tugenden : Kampf und Leidenschaft. "Wir waren stark in Unterzahl, dazu hat Dustin Strahlmeier starke Paraden gezeigt", freute sich Niklas Sundblad auch über wichtige Kleinteile der Defensivarbeit. Und vorne "wollen wir läuferisches Eishockey spielen und viel Druck auf den Gegner ausüben". Was ausgerechnet gegen den großen Favoriten und aktuellen Tabellendritten aus Mannheim zum ersten Mal richtig gut und vor allem effektiv funktioniert hat. Gegen ein Team, das zuletzt elf von zwölf Spielen gewonnen hatte. Sehenswert vor allem der Siegtreffer von Neuzugang Jordan Caron, ein bezauberndes Solo des Kanadiers auf engstem Raum mit finalem Schuss unter die Latte des Mannheimer Gehäuses.

Hält das Schwenninger Zwischenhoch diesmal länger?

Sehr wichtig aber auch für die Wild Wings: Mit dem Coup gegen die Adler haben die gebeutelten Schwenninger ihre zuletzt so enttäuschten Anhänger wieder mit ins Boot geholt. "Das war eine tolle Leistung, damit haben wir die Fans mitgenommen", so Sundblad beim Blick auf die mit 6000 Zuschauern prall gefüllten Ränge, "das war eine Gänsehautstimmung im Stadion". Jetzt hofft man am Neckarursprung natürlich, dass das Zwischenhoch etwas länger anhält als im Oktober. Damals hatten die Schwaben die Mannheimer sogar mit einem famosen 6:1 aus der Schwenninger Arena gefegt, konnten sich in den Wochen danach allerdings nicht vom Tabellenende lösen. Das Ende ist bekannt: Thompson ging, Sundblad kam...