Mit der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet am Donnerstag die letzte große deutsche Profiliga in eine neue Spielzeit. Die 14 Teams, darunter die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings, spielen vor leeren Rängen und mit finanziellen Sorgen.

Endlich geht es los. Nach langem Zittern und Kalkulieren flitzen sie ab Donnerstagabend (Kölner Haie vs. Düssseldorfer EG, 19:00 Uhr) wieder übers Eis, jagen mit Perfektion dem Puck hinterher: Zwischen Plätzchenduft und Impfstoff-Euphorie startet die Deutsche Eishockey-Liga fast unbemerkt in die neue Saison. Doch die Stimmung ist gedämpft. Dass mit den Zuschauern nicht nur die Gänsehaut-Atmosphäre in den Eishallen wegfällt, sondern auch fundamentale Einkünfte für die DEL-Vereine ausbleiben, wird die Liga weiterhin vor gewaltige Herausforderungen stellen.

Staatshilfen in Millionenhöhe

Ungewiss war zudem bis vor wenigen Wochen, ob alle 14 Klubs am Ligabetrieb teilnehmen können. Das ist nun gelungen. Möglich wurde dieser vorerst glimpfliche Ausgang der Krise durch Staatshilfen in Millionenhöhe. 200 Millionen Euro stellte der Bund den Profi-Klubs im Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball sowie der 3. Fußball-Liga zur Verfügung. Mit Ausnahme des EHC Red Bull Münchens griffen sämtliche DEL-Vereine auf die Hilfen zurück, auch die Schwenninger Wild Wings. Der Tabellenletzte der abgebrochenen Vorsaison erhielt seinen Anteil am Hilfsfonds pünktlich zur Vorweihnachtszeit: 800.000 Euro sollen den Verein in der Corona-Krise finanziell absichern. Hendrik Kolbert, Athletiktrainer und Teammanager der Schwenninger, betitelt die Hilfen als "wichtigen Baustein, dass es überhaupt funktioniert. Die waren enorm wichtig und notwendig, um eine Saison spielen zu können", sagte er dem SWR.

Lichtblick nach langer Durststrecke

Mit den Adler Mannheim und den Schwenninger Wild Wings sind auch zwei Teams aus Baden-Württemberg am Start. Dass diese Saison von Quarantänefällen oder sogar Spielzeitunterbrechungen gezeichnet sein könnte, ist allen klar. Doch im Land überwiegt derzeit die Vorfreude. "Es war eine lange Warte- und Leidenszeit. Es war extrem schwer. Wir haben uns immer auf neue Termine vorbereitet, die dann wieder verschoben wurden", blickt Dennis Endras, Torhüter bei den Adler Mannheim, zurück. "Das war nicht leicht für Spieler und Trainer. Jetzt sind wir heiß." Am Samstag geht's los mit dem Heismpiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (16:15 Uhr).

Sein Teamkollege Matthias Plachta pflichtet ihm bei. Trotz Corona seien "die Ziele in Mannheim immer dieselben. Wir wollen immer gewinnen, dass ändert sich nicht."

Auch in Schwenningen zeigt man sich optimistisch. Die Wild Wings hatten sich wegen positiver Corona-Tests aus dem Vorbereitungsturnier zurückziehen müssen, passend zum Ligastart (am Sonntag, 16:45 Uhr, beim ERC Ingolstadt) sind sie aber vollzählig. Teammanager Hendrik Kolbert ist zuversichtlich: "Bedenken habe ich soweit keine mehr, wir sind gut vorbereitet, soweit wir das konnten", sagt er. Kolbert hofft, "dass alles nach Plan läuft und wir eine gute Saison spielen können."

"Ein Leben ohne Sport ist möglich, aber traurig"

In Schwenningen ist man zum Saisonauftakt gut gewappnet, die Hygienekonzepte sind intensiv durchdacht. Zuschauer sind verboten, für Anwesende in der Halle gilt Maskenpflicht. Vor dem Betreten der Spielstätte müssen Gesundheitsbögen ausgefüllt werden, außerdem gilt es wie überall, Abstand zu halten. "Die Personen, die sich in der Halle aufhalten, sind in einem Zonenplan eingeteilt", erklärt Hendrik Kolbert. Die Mannschaft und alle Spielbeteiligten seien in einer Zone, möglichst isoliert von allen anderen. Zone 2 sei Mitarbeitern, dem Strafbankpersonal und der TV-Produktion vorbehalten. In Zone 3 dürften sich die übrigen Anwesenden aufhalten, beispielsweise Medienvertreter. "Es sind ganz viele Dinge, um letztendlich einen bestmöglichen Gesundheits- und Hygieneschutz hinzukriegen", sagt der Teammanager.

Eine besondere Zeit, die auch dem deutschen Eishockey viel abverlangt. Pavel Gross, Trainer der Adler Mannheim, meint: "Wir haben gerade den Beweis bekommen, dass man das Leben auch ohne Sport und Kultur bestreiten kann. Aber das ist sehr traurig, es fehlt den Leuten." Eishockey dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Die Situation ließe sich zwar nicht ändern, doch man müsse "fokussiert und flexibel" bleiben, so Gross. "Wir können das nicht ändern. Alles, was wir beeinflussen können, ist das Spiel am Samstag."

Neuer Modus in einer komprimierten Saison

Die DEL versucht sich mit einer verkürzten Spielzeit an die Pandemie-Bedingungen anzupassen. Die bundesweite Liga wird in zwei Gruppen (Nord- und Süd) mit je sieben Teams aufgeteilt, wodurch es vermehrt Derbys geben wird. In der Hauptrunde werden je vier Partien gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe absolviert, gegen die Teams aus der anderen Staffel je zwei. Damit verkürzt die DEL die Hauptrunde von 52 Spielen pro Team auf 38.