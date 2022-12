Schwenningen und Bietigheim punkten in der DEL

per Mail teilen

Die Bietigheim Steelers haben sich gegen die Fishtown Pinguins den siebten Saisonsieg erkämpft. Die Schwenninger Wild Wings mussten hingegen eine Drei-Tore-Führung abgeben.

Mit einem Sieg in der Overtime haben sich die Bietigheim Steelers wichtige Punkte im Abstiegskampf erkämpft. Es war der erste Sieg von Daniel-Naud-Nachfolger Fabian Dahlem als Interimstrainer der Steelers. Chase Berger machte das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg in der Verlängerung (63.) nachdem der Däne Niklas Andersen (51.) die Bietigheimer Führung von Daniel Weiß (37.) ausgleichen konnte. Trotz des Erfolgs bleiben die Bietigheim Steelers mit 19 Punkten aus 25 Spielen Tabellen-Letzter in der DEL, hinter den Augsburger Panthern mit 24 Punkten aus 24 Spielen.

Wild Wings lassen Federn bei der DEG

Die Schwenninger Wild Wings mussten sich bei der Düsseldorfer EG trotz einer 3:0-Führung am Ende mit nur einem Punkt begnügen. Phil Hungerecker (2.), Daniel Pfaffengut (25.) und Alexander Karachun (33.) haben das Team von Trainer Harold Kreis in Führung geschossen. Doch innerhalb weniger Sekunden brachten Tobias Eder (43.) und Alexander Ehl (43.) die Rheinländer zurück ins Spiel. Der Finne Joonas Järvinen schickte die Schwarzwälder mit seinem Ausgleich zum 3:3 (52.) in die Verlängerung. Im anschließenden Shootout verwandelte der Kanadier Stephen Harper den entscheidenden Penalty.

Bitter für die Wild Wings, die trotz des Punktgewinns mit nun 31 Zählern aus 25 Spielen auf Platz zwölf und damit hinter den eigenen Ansprüchen festhängen. Sie haben nun vier Punkte Rückstand auf die DEG, die nun auf einem der von Schwenningen angestrebten Pre-Playoff-Plätze steht.