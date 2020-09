Jamie MacQueen ist Top-Scorer der Schwenninger Wild Wings und galt im Sommer als der Königstransfer im Team von Trainer Paul Thompson. Dennoch will der Coach "bis auf Weiteres" auf ihn verzichten.

Die Schwenninger Wild Wings haben auf den schwachen Saisonstart reagiert. Torjäger Jamie MacQueen ist ab "ab sofort" und "bis auf Weiteres" nicht mehr Teil des Teams des Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga.

"Wir brauchen gerade in dieser Situation Mitarbeiter und Spieler, die sich zu 100 Prozent mit den Wild Wings identifizieren", sagte Geschäftsführer Christoph Sandner in einer Mitteilung am Dienstag. Der Verein brauche zudem Spieler, die "abseits sowie auf dem Eis als Leader und Vorbild vorangehen". Weitere Details wurden nicht genannt.

Verteidiger Colby Robak kommt aus Finnland

Gleichzeitig verpflichteten die Schwenninger den früheren NHL-Verteidiger Colby Robak, der zuletzt in Finnland bei Vaasan Sport spielte. Der 29-Jährige absolvierte in den vergangenen Jahren auch 47 Spiele in der NHL und 485 in der AHL. Zudem sucht der Verein noch einen neuen Stürmer.

Ziel der Schwenninger für diese Saison ist das Erreichen der Playoffs. Momentan hat der Tabellen-14. sieben Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Rang. Geschäftsführer Christoph Sandner sprach Trainer Paul Thompson dennoch das Vertrauen aus.