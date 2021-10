Wild Wings mit Sensation in Berlin - Adler souverän

Die Schwenninger Wild Wings siegen überraschend bei den Eisbären Berlin mit 3:1 gewonnen. Die Adler Mannheim gewinnen in eigener Halle deutlich gegen die Augsburger Panther.

Die Schwenniger hatten im ersten Spieldrittel wenig Spielanteile und mussten den Eisbären weitestgehend die Partie überlassen. Durch eine sehenswerte Kombination von Görtz und Zaborsky gingen die Schwenninger in der 16. Minuten überraschend in Führung.

Im zweiten Spielabschnitt nahezu das gleiche Bild. Die Berliner erarbeiteten sich, speziell gegen Ende des Spieldrittels zahlreiche Chancen, konnten aber keine davon zum Ausgleich nutzen. Dieser fiel dann zehn Minuten vor Ende der Partie durch Wissmann. Die Partie schien sich zu Gunsten der Eisbären zu drehen, doch die Schwenninger ließen sich nicht aus der Fassung bringen und kamen in der 58. Minuten durch Colby Robak zum 2:1. Der Verteidiger erzielte sein erstes Saisontor. Den Schlusspunkt setzte Tylor Spink durch einen Empty-Net-Treffer. Schwenningen bleibt trotz des Erfolgs Tabellenletzter, kann aber wieder Anschluss an die Nürnberg Ice Tigers auf Platz 15 herstellen.

Adler gewinnen souverän

Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel gegen die Augsbuger Panther souverän mit 7:1 gewonnen und bleiben weiterhin Tabellenführer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Im ersten Drittel gerieten die Mannheimer zunächst in Rückstand (6. Minute), konnten aber noch vor Ende des ersten Drittels durch Sinan Akdag den Ausgleich erzielen (17. Minute). Nach einem Unterzahltor von Jordan Szwarz (31. Minute) spielten sich die Adler in einen kleinen Rausch und erzielten in acht Minuten drei weitere Tore. Zum Ende des zweiten Spielabschnitts stand es bereits 5:1, bevor die Mannheimer im letzten Drittel noch einmal zwei Tore nachlegten.