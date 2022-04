René Schoofs: Bietigheims Rekordspieler beendet seine Eishockeykarriere

21 Jahre lang hat René Schoofs im Profikader der Bietigheim Steelers gespielt. Nach dem Klassenerhalt in der DEL hängt der 37-Jährige jetzt seine Schlittschuhe an den Nagel.

"In Kassel damals, als wir das Finale gewonnen haben, haben die Jungs angefangen zu schreien: 'Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin' und dann stehe ich am Ende der DEL-Saison mit dem Nichtabstieg in Berlin. Meine Familie war da. Es war was ganz Besonderes", kommentiert René Schoofs sein letztes Eishockeyspiel im Interview mit SWR Sport.

Über 1.000 Spiele hat er für die Steelers allein in der zweiten Liga gemacht. Mehr Spiele im deutschen Unterhaus hat kein Spieler jemals zuvor absolviert. Im Profibereich hat er in seiner 21-jährigen Karriere für keine andere Mannschaft als die Steelers gespielt - und das in einer in Branche, in der viele Spieler fünf, zehn oder gar 15 Klubs in ihrer Biographie stehen haben. Schoofs wurde mit den Steelers fünf Mal Zweitliga-Meister und zwei Mal Pokalsieger.

Schoofs beendet seine Karriere mit dem Klassenerhalt in der DEL

In Berlin ertönt am 3. April für den gebürtigen Esslinger zum letzten Mal die Schlusssirene. Bietigheim verliert zwar mit 1:5, doch trotzdem feiert die Mannschaft mit den etwa 250 mitgereisten Gästefans den Klassenerhalt. "Ich glaube, dass kein Mensch uns bis zum vorletzten Spieltag auf Platz zehn gesehen hätte. Die haben wahrscheinlich eher gedacht, dass wir ab Januar schon unten sind", ordnet Schoofs den Erfolg ein. Für René ihn ist der Klassenerhalt des Außenseiters der krönende Abschluss einer langen Karriere: "Nachdem wir auch manchmal zweistellig verloren haben, haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sind jedes Mal gestärkter daraus hervorgegangen. Das rechne ich dem Team wirklich hoch an."

Der 37-Jährige beweist sich in der höchsten Spielklasse als tragende Säule der Mannschaft. Gut 14 Minuten setzt ihn Steelers-Trainer Daniel Naud pro Spiel ein. Er erzielt zwei Tore und bereitet sieben weitere Treffer vor. Auch in der Defensive arbeitet der Stürmer gut mit.

Werden Kuqi oder Kneisler die zukünftigen Rekordspieler der Steelers?

Seine Mitspieler nennen René Schoofs liebevoll "Bürgermeister". Sie nennen ihn so, weil er schon so lange da ist, weil er die Stadt kennt und fast jeder dort ihn kennt. Seine Erfahrung sollte er in dieser Saison an die neue Spielergeneration der Steelers weitergeben. Schoofs spielte gemeinsam mit dem 20-jährigen Robert Kneisler und dem 21-jährigen Fabjon Kuqi in einer Sturmreihe. Beide wurden wie einst René Schoofs in der Jugendmannschaft der Steelers ausgebildet. "Ich hatte meine erste Saison da waren die beiden gerade geboren", sagt Schoofs schmunzelnd. "Vielleicht kann mich einer von beiden irgendwann mal ablösen als Rekordspieler. Dann machen wir in zwanzig Jahren nochmal hier ein Interview gemeinsam", prophezeit Schoofs.

Rückenprobleme erschweren Schoofs Saison

Bereits im Februar fasste Schoofs den Entschluss, seine Karriere zu beenden. Unter der Saison plagten den 37-Jährigen Rückenprobleme. "Ende Februar habe ich mir gedacht so langsam könnte die Saison vorbei sein, denn es war echt ätzend", klagt Schoofs über die Beschwerden. Die letzten Wochen der Saison besserten sich die Probleme jedoch wieder und Schoofs konnte die Saison ohne Beschwerden fertig spielen. In seiner 21-jährigen Karriere war er nur selten verletzt. "Vielleicht war es auch ein Grund aufzuhören, dass ich fit bin und es mir gut geht. Ich wollte da nicht noch was provozieren", kommentiert Schoofs seinen Entschluss.

Schoofs freut sich auf ein normales Alltagsleben

Weil Eishockeyprofis in Deutschland nach der Karriere noch nicht ausgesorgt haben, studierte Schoofs noch während seiner Karriere Fahrzeugtechnik und sammelte nebenbei praktische Erfahrungen in seinem künftigen Berufsfeld. Ab Juli tritt er eine Vollzeitstelle an. Am meisten sehnt er dabei die freien Wochenenden herbei. Die verbringt der Familienvater jetzt mit seiner Frau Cora, seiner dreijährigen Tochter Vida und seinem sechsjährigen Sohn Elia. "Ich freue mich darauf einfach mal sagen zu können wir gehen jetzt vier Tage nach Obersdorf zum Rodeln oder was auch immer", sagt Schoofs zufrieden.

Seine Steelers wird Schoofs weiter regelmäßig von der Tribüne aus verfolgen. Als Spieler hat er das nur ungern gemacht. Es war schlimm für ihn, zuschauen zu müssen und nicht als Teil des Teams eingreifen zu können. "Ich hoffe, dass es entspannter ist, wenn ich das ganze aus weiter Ferne beobachten darf", sagt Schoofs. Sollte er auf der Tribüne am Ende der nächsten Saison wieder den Klassenerhalt seines Herzensvereins sehen, dürfte es ihn aber auch dort nicht ruhig im Sitz halten.