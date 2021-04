Die Playoff-Viertelfinalserie von Titelfavorit Adler Mannheim geht in ein Entscheidungsspiel am Samstag - dank eines 3:1-Erfolgs in Straubing am Donnerstagabend.

Eindrucksvoll egalisierten die Mannheimer damit nach dem 2:3 nach Verlängerung im ersten Spiel am Dienstag die Serie. Ohne den verletzten Torjäger David Wolf, der auch für die WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni) ausfällt, machten die Adler mit drei Toren in den ersten zehn Minuten früh alles klar. Von den vorherigen acht Gastspielen in Niederbayern hatte Mannheim sieben verloren. Das entscheidende dritte Viertelfinale am Samstag findet nun wieder in Mannheim statt. Die Halbfinals beginnen am kommenden Montag und werden ebenfalls nur im "Best-of-three"-Modus ausgetragen. Das bedeutet, das anders als in normalen Spielzeiten nur zwei Siege anstatt vier zum Weiterkommen notwendig sind. Die stark von der Coronavirus-Pandemie geprägte Saison findet diesmal stark verkürzt und im veränderten Modus statt. Straubing Tigers - Adler Mannheim 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) Tore: 0:1 Huhtala (03:33), 0:2 Huhtala (04:05), 0:3 Bast (09:36), 1:3 Acolatse (46:46)