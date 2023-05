Trainer Peter Russell verlässt die Ravensburg Towerstars

per Mail teilen

Der Trainer der Ravensburg Towerstars, Peter Russell, verlässt den Verein. Die Entscheidung fällt gut zwei Wochen nach der Meisterschaft in der zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2).

Trainer Peter Russell wird nach der Sommerpause nicht nach Oberschwaben zu den Ravensburg Towerstars zurückkehren und aus familiären Gründen einen Trainer-Job in seiner britischen Heimat antreten. Knapp zwei Wochen, nachdem die Towerstars mit Russell den Meistertitel in der zweiten Eishockeyliga geholt hatten, nutzt der Schotte eine Vertragsoption, um vorzeitig auszusteigen.

In einer Videobotschaft erklärte Russell, dass er mehr bei seiner Familie sein wolle, die die vergangenen fünf Jahre ohne ihn in Großbritannien zurückgeblieben sei. Der Towerstars-Aufsichtsratschef Frank Kottmann reagierte laut einer Mitteilung des Vereins schockiert auf den Weggang, zeigte aber auch Verständnis: Es gebe Dinge, die im Leben wichtiger seien als Karriere und Profisport.

"Ich danke Peter für dieses tolle Saisonfinale und wünsche ihm privat und in seinem neuen Job alles Gute."

Russell verlässt die Mannschaft zum zweiten Mal

Russell war bereits in der vorletzten Saison Trainer der Towerstars und verließ Ravensburg nach der Vizemeisterschaft, um die Augsburger Panther in der ersten Liga zu trainieren. Anfang des Jahres 2023 kam er dann zurück zu den Oberschwaben und holte in der abgelaufenen Saison den dritten Zweitliga-Meistertitel mit den Towerstars.

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer ist laut Verein bereits angelaufen.