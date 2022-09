Langfristiger NHL-Vertrag für Eishockey-Talent Tim Stützle

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle stößt in der NHL finanziell in die Dimensionen des deutschen Superstars Leon Draisaitl vor. Der ehemalige Mannheimer unterschrieb bis 2031 bei den Ottawa Senators.

Eishockey-Talent Tim Stützle einigte sich mit den Ottawa Senators auf einen Achtjahresvertrag. Dieser ist mit 66,8 Millionen Dollar (66,9 Millionen Euro) dotiert, wie der Verein über Twitter bestätigte.

Damit wird der ehemalige Mannheimer ab der Saison 2023/24 nach Leon Draisaitl der bestverdienende deutsche NHL-Profi. Draisaitl hatte 2017 einen Achtjahresvertrag über 68 Millionen Dollar bei den Edmonton Oilers unterschrieben.

Stützle mit 29 Scorer-Punkten in erster Saison

Stützle war 2020 im NHL-Draft - wie Draisaitl sechs Jahre zuvor - als Dritter ausgewählt worden. Als Rookie hatte Stützle in der Saison 2020/21 in 53 Spielen zwölf Tore erzielte und 17 Assists gegeben. In der vergangenen Spielzeit brachte es der ehemalige Spieler der Adler Mannheim auf 22 Tore und 36 Assists - und war so mit insgesamt 34 Toren und 53 Assists erfolgreicher als Draisaitl in seinen ersten beiden NHL-Jahren.