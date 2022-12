Heilbronner Falken entlassen Trainer Jason Morgan

per Mail teilen

Vier Niederlagen in Folge waren wohl zu viel, auch Fans forderten die Entlassung. Jetzt muss der Co-Trainer ran.

Die Heilbronner Falken trennen sich von ihrem Cheftrainer Jason Morgan, das hat der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt gegeben. Beim Spiel am Freitag in Regensburg wird der bisherige Co-Trainer Martin Jiranek die Mannschaft betreuen.

Das 0:1 gegen den Tabellenvorletzten Crimmitschau am Mittwoch war die vierte Niederlage der Falken in Serie. Bei dem Spiel vor einer Rekordkulisse vor mehr als 2.000 Zuschauern waren deutlich „Trainer-raus“-Rufe zu vernehmen. Diesem Wunsch einiger Fans kommt der Verein nun nach. Martin Jiranek war erst vor knapp fünf Wochen als neuer Co-Trainer verpflichtet worden, nun steht der Deutsch-Kanadier selbst in der Verantwortung. Jiranek soll die mehr als enttäuschende Saison nun einigermaßen erfolgreich zu Ende bringen.