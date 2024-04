Nach einer enttäuschenden Saison und dem Viertelfinal-Aus gegen Berlin gibt es bei den Adlern Mannheim zahlreiche personelle Veränderungen. Die Zukunft von Trainer Dallas Eakins ist noch unklar.

Es hatte sich seit Wochen angedeutet. Nach der enttäuschenden Saison und dem frühzeitigen Play-Off-Aus in der Viertelfinalserie gegen die Eisbären Berlin, haben die Mannheimer nicht nur einen erneuten Umbruch im Mannschaftskader, sondern auch eine Verjüngungskur eingeleitet. Schon im letzten Jahr hatte es einen großen Austausch im Team gegeben, der letztlich allerdings nicht zum Erfolg führte.

Charakterköpfe Wolf und Reul verlassen die Adler

Schon am Mittwoch hatten die Adler den Abschied vom "Monnemer Bu" David Wolf bestätigt. Der 34-jährige Stürmer und Fan-Liebling hatte zuletzt acht Jahre lang in der DEL das Mannheimer Trikot getragen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Am Donnerstag vermeldeten die Adler auch den Weggang von Kapitän Denis Reul (34). Der Vertrag des früheren Nationalverteidigers und Abwehrhünen läuft nach dieser Saison ebenso aus und wird nach 15 DEL-Jahren wie bei Wolf nicht mehr verlängert.

Der Kapitän geht von Bord: Auch Denis Reul verlässt die Adler Mannheim

Gleich zwei markante Charakterköpfe verlassen damit die Adler. Bei zahlreichen Fans macht sich großer Abschiedsschmerz breit. In Sachen sportlicher Zukunftsplanung sind die vor allem in den sozialen Netzwerken heiß diskutierten Personalien aber durchaus nachvollziehbar.

Mindestens acht Abgänge

Am Freitagabend gaben die Mannheimer weitere Abgänge bekannt. Neben Wolf und Reul werden auch die Verteidiger Jordan Murray, Max Gildon, Keaton Thompson, die Stürmer Simon Thiel und Magnus Eisenmenger sowie Ersatztorhüter Chet Pickard die Adler nach dieser Saison verlassen.

Noch ungeklärt ist der Verbleib von Korbinian Holzer, Linden Vey, Markus Hännikäinen und Tyler Gaudet. In diesen Fällen dauern die Gespräche noch an, so die Mannheimer in einer Pressemitteilung.

Gawanke verlängert bis 2029

Erfreulich ist die vorzeitige Vertragsverlängerung von Nationalverteidiger Leon Gawanke bis 2029. Der Ex-Berliner war erst im Frühjahr aus Nordamerika zurückgekehrt und hatte sich auf Anhieb als Top-Verstärkung und zentrale Figur im Spiel der Kurpfälzer erwiesen. Auch Stürmer Ryan MacInnis wird weiter das Adler-Trikot tragen, der US-Amerikaner mit deutschem Pass verlängerte bis 2025.

Bleibt Torhüter Arno Tiefensee?

Fraglich ist der Verbleib von Top-Talent Arno Tiefensee. Der erst 21-jährige Torhüter, der sich zuletzt zur unumstrittenen Nummer eins bei den Mannheimern entwickelt hatte, wurde letztes Jahr im Juni vom NHL-Klub Dallas Stars gedraftet und könnte im Sommer über den großen Teich wechseln. Hier müssten sich die Adler ebenso alternativ wie hochklassig aufstellen, möglicherweise mit einem ausländischen Torhüter. Eine spannende wie knifflige Hängepartie für alle Beteiligten, die allerdings die fixen Planungen auf der extrem wichtigen Torhüterposition erschwert.

Zukunft von Trainer Dallas Eakins ungeklärt

Ungeklärt ist zunächst auch, wer in der neuen Saison die Adler trainieren und sportlich managen wird. Bis auf Weiteres hat der frühere NHL-Coach Dallas Eakins (57) beide Positionen in Personalunion inne. Der Kanadier war erst im November für den erfolglosen Johan Lundskog in die Kurpfalz gekommen, zum selben Zeitpunkt war auch Sportmanager Jan-Axel Alavaara freigestellt worden. Die Mannheimer würden Eakins gerne längerfristig unter Vertrag nehmen, der Coach aber will zunächst in der Heimat Familienrat halten und erst dann eine Entscheidung über seine Zukunft fällen, so die Adler in einer längeren Erklärung auf ihrer Internetseite.

Bis dahin wird Eakins in jedem Fall die umfangreichen personellen Planungen des Klubs vorantreiben und auch Gespräche über mögliche Nachfolger für seine Arbeitsbereiche.

Spekulationen um Neuzugänge

Denn wo es im Spielerkader zahlreiche Abgänge gibt, müssen selbstredend auch viele Stellen neu besetzt werden. Glaubt man der Gerüchteküche, dann wechselt Straubings Offensivverteidiger Nicolas Mattinen in die Kurpfalz, aus Ambri-Piotta soll der Deutsch-Schweizer Tobias Fohrler kommen, der ebenso im vorläufigen deutschen WM-Kader steht, wie der frühere Adler-Stürmer Samuel Soramies, der angeblich aus Augsburg nach Mannheim zurückkehrt. Spekuliert wird auch mit einer Verpflichtung des früheren Jungadlers Lukas Kälble aus Bremerhaven. Von den Eisbären Berlin ist Nachwuchsstürmer Maximilian Heim im Gespräch, er würde das U23-Kontingent in Mannheim erweitern.