Bei der Eishockey-WM der Frauen gehören auch die Zwillinge Lilli und Luisa Welcke zum Kader des deutschen Teams. Ihr Blick geht auch schon Richtung Olympia.

Das Frühjahr ist im Eishockey traditionell die Zeit für die ganz großen Träume. In den Ligen wie der DEL laufen die Playoffs, Pokale werden vergeben, Teams werden zu Aufsteigern, zu Meistern. Für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) könnte das Frühjahr 2025 derweil ein ganz besonderes werden: In die Weltmeisterschaft im tschechischen Budweis (9. bis 20. April) gehen die deutschen Spielerinnen mit einer veränderten Rolle.

Eishockey-WM 2025: "Wollen etwas erreichen"

"Unsere Erwartungen steigen mit jeder WM, die wir spielen", erzählt Luisa Welcke im Gespräch mit SWR Sport. Die in Heidelberg aufgewachsene Stürmerin gehört genauso zum 24-köpfigen Kader von Bundestrainer Jeff MacLeod wie ihre Zwillingsschwester Lilli - und auch sie sagt: "Unser Ziel ist nicht mehr, nur dabei zu sein. Wir wollen als Team etwas erreichen."

Der Grund für das frische Selbstbewusstsein ist nicht allein der Viertelfinal-Einzug bei der WM 2024 in den USA, den die deutsche Nationalmannschaft nun am liebsten toppen möchte. Die Tatsache, dass die DEB-Auswahl bereits ein Olympia-Ticket in der Tasche hat und im kommenden Jahr bei den Winterspielen in Mailand antreten darf , sorgt ebenso für neue Ansprüche - aber auch für eine neue Lockerheit.

Welcke-Zwillinge schießen DEB-Auswahl zu Olympia

"Die Olympia-Quali war einfach richtig krass", blickt Lilli auf das Qualifikationsturnier in Bremerhaven zurück, wo sich das deutsche Team Anfang Februar mit drei Siegen in drei Spielen gegen Österreich, die Slowakei und Ungarn durchsetzt.

Das dritte und entscheidende Spiel gegen Ungarn ist ein Krimi, Deutschland gewinnt mit 2:1 und die Welcke-Zwillinge erzielen die beiden Tore. "Am Ende war es einfach eine große Erleichterung", erzählt Lilli: "Es war immer mein Kindheitstraum, zu Olympia zu kommen. Da ist jetzt schon eine riesige Vorfreude aufs nächste Jahr."

Alles beginnt auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt

Der Weg der Welckes ins Eishockey-Nationalteam ist mit einer besonderen Geschichte verbunden. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Lea wachsen die heute 22 Jahre alten Zwillinge in Heidelberg auf, auf dem Fußball- sowie vor allem dem Tennisplatz entdecken sie ihre Vorliebe für den sportlichen Wettkampf. Eishockey? Damit hat die Familie lange nichts am Hut.

Aber: Jedes Jahr, wenn im November der Heidelberger Weihnachtsmarkt losgeht, versorgen Mama und Papa Welcke ihre drei Töchter mit Dauerkarten für die kleine Eisbahn dort. Zum Schlittschuhlaufen kommen bald Puck und Schläger hinzu, beim Heilbronner EC geht es erstmals in einem Verein aufs Eis.

Lilli und Luisa Welcke mittlerweile in den USA

Lea, knapp zwei Jahre älter als die Zwillinge und heute bei den Mad Dogs Mannheim in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga aktiv, wird später als erste aus dem Welcke-Trio zur Nationalmannschaft sowie zu einer U18-WM eingeladen. "Als wir gesehen haben, dass sie es geschafft hat, hatten wir ein Ziel vor Augen", sagt Lilli.

Weil sie ihren Sport auf einem höheren Level betreiben wollen, entscheiden sie und Luisa sich 2018 für den Schritt nach Nordamerika. Mit gerade einmal 16 Jahren spielen die beiden erst in einer Schul-, dann für eine College-Mannschaft und mittlerweile für die "Terriers" der Boston University in den USA. Mit ihrem Team, in dem sonst nur US-Amerikanerinnen und Kanadierinnen aktiv sind, holen sie Anfang März den Titel in der Division "Hockey East".

WM 2025: DEB-Team zunächst gegen Schweden

"Das war einfach richtig cool", erzählt Lilli, die mit 17 Scorerpunkten in 34 Einsätzen die nach Punkten achtbeste Spielerin ihres Teams ist. Luisa - ebenfalls Angreiferin - kommt auf gleichermaßen starke 16 Punkte. Olympia-Quali, ein Titel in den USA, jetzt die WM vor Augen: Es läuft bei den Welcke-Zwillingen.

Eishockey-WM 2025: Die Gruppenspiele des DEB-Teams Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen, zu der neben Luisa und Lilli Welcke unter anderem auch Tabea Botthof sowie Lucia und Tara Schmitz von den Mad Dogs Mannheim gehören, hat bei der Weltmeisterschaft in Budweis folgende Gruppenspiele auf dem Plan stehen: 09.04.2025 | 11:00 Uhr | Schweden – Deutschland

12.04.2025 | 15:00 Uhr | Norwegen – Deutschland

14.04.2025 | 11:00 Uhr | Deutschland – Ungarn

15.04.2025 | 15:00 Uhr | Deutschland – Japan

In Budweis treffen sie mit der DEB-Auswahl am Mittwoch (09.04.2025, 11:00 Uhr) zunächst auf Schweden, später warten in der Gruppe B noch Norwegen, Ungarn und Japan. Die drei Bestplatzierten qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Spätestens dann ist sie wieder gekommen - diese Zeit im Frühjahr, in der es im Eishockey um die ganz großen Träume geht.