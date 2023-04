In der DEL2 kommen die Ravensburg Towerstars dem Meistertitel immer näher. Der Aufstieg in die DEL ist zwar nicht möglich – bleibt aber das Fernziel der Oberschwaben.

Als die letzten Sekunden runtertickten, wurde der Puck schon gar nicht mehr groß bewegt. Denis Pfaffengut sicherte die Scheibe am Freitagabend hinter dem eigenen Tor, und mit der Schlusssirene fuhr der Verteidiger zum gemeinsamen Jubeln mit Goalie Jonas Langmann.

In diesem Moment war klar: Die Ravensburg Towerstars gewinnen das dritte Finalspiel gegen den EC Bad Nauheim mit 5:2, in der Best-of-seven-Serie führen sie nun mit 2:1. Nur noch zwei Siege – und der Meistertitel der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) geht zum zweiten Mal nach 2019 an die Oberschwaben. Bereits am kommenden Dienstag (25.04.2023) kann es soweit sein, spätestens beim möglicherweise siebten Finalspiel am 30. April in Ravensburg fällt die Entscheidung.

"Wir spielen sehr gut in unserem System, machen das, was von uns verlangt wird und spielen schnelles Eishockey", erklärt Abwehrspieler Tim Sezemsky im Gespräch mit SWR Sport das Erfolgsrezept der Ravensburger, die die Hauptrunde als Tabellenzweiter beendet hatten.

Im Playoff-Viertelfinale setzten sie sich in sieben Spielen gegen den EV Landshut durch, im Halbfinale schalteten sie dann Aufstiegsaspirant Krefeld aus. Als die Towerstars 2011 in der damaligen zweiten Liga schon einmal den Titel holten, gehörte der heute 21 Jahre junge Sezemsky freilich noch nicht zum Kader – sehr wohl aber in der vergangenen Saison, als der Club die Finalserie gegen die Löwen Frankfurt glatt mit 0:4 verlor.

Ravensburg Towerstars: DEL2 ja, DEL noch nicht

"Das kratzt natürlich schon noch irgendwo", blickt Sezemsky zurück. "Es wäre schade, wenn wir zwei Mal im Finale sind und es zwei Mal nicht schaffen. Es ist der Reiz, den jeder in der Mannschaft hat: Dass wir dieses Jahr gewinnen wollen."

Fakt ist aber auch: Sollten die Ravensburg Towerstars erneut DEL2-Meister werden, würden sie auch in diesem Jahr nicht in die erste Liga aufsteigen. Infrastrukturelle Gründe sind nach aktuellem Stand dafür verantwortlich, dass sich der Finalist nicht auf eine Erstliga-Lizenz bewirbt.

Die von der Stadt betriebene Eissporthalle im Norden der City ist zu klein, es gibt zu wenig Sitz-, Steh- und VIP-Plätze. Die Final-Heimspiele der zweiten Liga sind mit rund 3.400 Eishockey-Fans ausverkauft, DEL-Anforderungen sind damit aber nicht zu erfüllen.

"Ravensburg ist ein Super-Standort in der zweiten Liga", sagt Daniel Heinrizi, der Sport-Geschäftsführer der Towerstars, am SWR-Mikro. "Ich würde mir wünschen, dass die Voraussetzungen für den Aufstieg in den kommenden Jahren erfüllt werden können. Unser Aufsichtsrat und die Stadt Ravensburg arbeiten gemeinsam daran, dass die Möglichkeiten in den kommenden Jahren gegeben sind."

"… oder die Regularien für den Aufstieg müssen sich ändern"

In Sachen Finanzen und Sponsoren haben sich die Towerstars laut Heinrizi in den vergangenen Jahren "in die richtige Richtung entwickelt". Auch die Bürgschaft in Höhe von 816.000 Euro, die im Zuge einer Bewerbung auf eine Erstliga-Lizenz bei der DEL hinterlegt werden müsste, sei vom Aufsichtsrat abgedeckt. Nun aber drängen die infrastrukturellen Arbeiten an der Arena.

"Oder", sagt der Geschäftsführer, "die Regularien für den Aufstieg in die DEL müssen sich ändern." Heinrizi verweist auf Erstliga-Standorte wie Wolfsburg oder Iserlohn – "mit alten, kleineren Hallen. Wolfsburg hat einen Zuschauerschnitt von 1.800, wir haben 2.800. Von daher sollte man diese Sachen vielleicht noch einmal überdenken."

Ravensburg in drei Jahren in der DEL?

Der Manager habe vom Club den "Auftrag", für die Saison 2025/26 eine Mannschaft mit Aufstiegspotenzial zusammenzustellen. Heißt im Klartext: Schon in zwei Jahren wollen die Ravensburg Towerstars Anlauf auf die DEL nehmen. Ein möglicher Titelgewinn in der laufenden Finalserie gegen Bad Nauheim wäre mehr als nur ein gelungener Probelauf.