Bietigheim Steelers mit Torfestival zur DEL-Premiere

Die Bietigheim Steelers starteten ihre DEL-Mission mit einem Torfestival gegen den ERC Ingolstadt und zeigten dabei, dass sie für die eine oder Überraschung gut sind.

Die Bietigheim Steelers sind gekommen, um zu bleiben. Diese Botschaft schallte kurz vor Beginn des ersten DEL-Spiels der Vereinsgeschichte durch die Halle. 23 Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Und gleich im ersten Spiel zeigte das Team von Trainer Daniel Naud, dass die von vielen Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Steelers durchaus zu überraschen wissen. Der DEL2-Meister, erster sportlicher Aufsteiger seit 2006, schlug den ERC Ingolstadt am Freitagabend nach einer Achterbahnfahrt mit 5:4 (2:1, 2:1, 1:2).

Constantin Braun erzielte im Powerplay das erste DEL-Tor der Bietigheimer Klubgeschichte (13.), Mitchell Heard (16.) legte ebenfalls in Überzahl nach. Nach weiteren Treffern von Evan Jasper (23.) und Riley Sheen (33.) führten die Steelers 4:1. Louis-Marc Aubry (20. & 39.) hielt Ingolstadt im Spiel und Benjamin Marshall (50. & 52.) machte in der Schlussphase einen Doppelpack zum Ausgleich. Doch nur 15 Sekunden später machte Brendan Ranford (52.) den entscheidenden Treffer für den Neuling in Unterzahl. "Ich glaube, unsere Entschlossenheit hat heute den Unterschied gemacht", meinte Chefcoach Naud.

Niederlagen für die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings

Top-Favorit Adler Mannheim stolperte am ersten DEL-Spieltag mal wieder beim Angstgegner Straubing Tigers. Vor 3.789 der erlaubten 5.300 Zuschauer gewann der Underdog 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gegen das noch einmal personell aufgerüstete Star-Ensemble der Adler, bei denen Ex-Nationalkeeper Dennis Endras verletzt vom Eis musste. Das letzte Mal konnte Mannheim 2018 in der Hauptrunde gegen Straubing gewinnen. Die Schwenninger Wild Wings haben nach ihrer 3:4-Overtime-Niederlage immerhin einen Zähler auf dem Konto.