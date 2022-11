Bietigheim Steelers trennen sich von Trainer Daniel Naud

per Mail teilen

Die Bietigheim Steelers haben die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt in der DEL gezogen und sich von Trainer Daniel Naud getrennt. Noch ist offen, wer das Team übernimmt.

Nur sechs Siege und magere 17 Punkte aus 22 Spielen waren zu wenig für die Verantwortlichen der Bietigheim Steelers. Darum trennte sich der DEL-Klub von Cheftrainer Daniel Naud. Das teilten die Steelers am Samstag auf ihrer Webseite mit. Wer den Tabellenletzten übernehmen wird, ließ der Verein offen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Assistenz-Coach Fabian Dahlem die Mannschaft trainieren.

Daniel Naud kam im Sommer 2020 zu den Bietigheim Steelers. Der 60-jährige Kanadier führte das Team zur fünften DEL2-Meisterschaft und erstmals in die Deutsche Eishockey-Liga. Nach dem Aufstieg coachte er die Steelers in einer schwierigen Corona-Saison zum Klassenerhalt. Doch nach dem Verlust von Leistungsträgern wie Verteidiger Jalen Smereck oder DEL-Toptorjäger Riley Sheen gelang es dem Trainer in dieser von vielen Verletzungen geprägten Saison nicht, das Team im Kampf um den Klassenerhalt erneut auftrumpfen zu lassen.