Sieg für Mannheim bei DEL-Meister Berlin, Schwenningen verliert

Die Adler Mannheim haben am vierten Spieltag in Berlin einen deutlichen Sieg gefeiert. Sie gewannen gegen den DEL-Meister mit 3:0. Die Schwenninger Wild Wings kassierten hingegen eine 1:2-Niederlage in Düsseldorf.

Es war eine klare Sache zwischen Berlin und Mannheim – drei Tore für die Gäste, keines für den Gastgeber. Mannheims Trainer Pavel Gross hatte seine Adler richtig auf das Topspiel eingestellt. Video herunterladen (6,2 MB | MP4) Lean Bergmann brachte die Mannheimer in einer Powerplay-Phase in Führung (16.), Matthias Plachta legte ebenfalls in Überzahl nach (48.). Korbinian Holzner traf 22 Sekunden vor Schluss ins leere Tor und markierte damit den Endstand. Niederlage für Schwenninger Wild Wings Die Schwenninger Wild Wings verloren ihre Partie am Sonntagabend. Sie unterlagen in Düsseldorf mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Die zwischenzeitliche Führung für Schwenningern erzielte Boaz Bassen. Für Düsseldorf trafen Nicolas Geitner und Alexander Ehl. Schwenningen steht nach der Niederlage auf Tabellenplatz 13, die Adler Mannheim sind sechste.