DEL: Schwenninger Blitzstarter souverän – Adler müssen kurz zittern

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Schwenninger Wild Wings und die Adler Mannheim am 32. Spieltag jeweils einen Sieg einfahren können.

Die Wild Wings gewannen am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 5:1. Gegen den Tabellenletzten der DEL gelang Schwenningens Alexander Karachun nach nur 1:56 Minuten der erste Treffer.

Wild Wings gegen Iserlohn nur kurz in Bedrängnis

Zwar konnten die Roosters kurz darauf durch Sven Ziegler ausgleichen (3. Spielminute), doch die Hausherren gingen noch im ersten Drittel durch Kyle Platzer (18.) und Zach Senyshyn (20.) mit 3:1 in Führung. Alex Trivellato zu Beginn des zweiten (21.) und Christopher Brown kurz vor Ende des dritten Drittels (58.) trafen im weiteren Spielverlauf zum 5:1-Endstand.

In der Tabelle rangieren die Wild Wings auf dem achten Platz – und damit einen Rang vor den Adler Mannheim, die mit 5:3 bei den Straubing Tigers erfolgreich waren. Dabei sah es schon früh nach einem ungefährdeten und deutlichen Auswärtssieg aus: Tom Kühnhackl (4.), John Gilmour mit einem Doppelpack (9., 11.) sowie Yannick Proske (19.) schossen bereits im ersten Durchgang eine zwischenzeitliche 4:0-Führung heraus.

Adler Mannheim in Straubing: Erst zittern, dann jubeln

Doch Straubing kämpfte sich in die Partie zurück, verkürzte durch die Tore von Justin Braun (26.), Mark Zengerle (33.) und Philip Samuelsson (47.) auf 3:4. Erst in der 59. Minute und durch den Treffer von Markus Hännikäinen war der Zittersieg der Adler in trockenen Tüchern.

Ihr letztes Spiel des Jahres 2023 bestreiten die Mannheimer am Samstag (30.12.), ab 14 Uhr geht es gegen den Tabellenvierten Kölner Haie. Die Schwenninger Wild Wings treten ab 19 Uhr bei den Augsburger Panthern an