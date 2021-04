per Mail teilen

Die Adler Mannheim besiegen in der DEL die Krefeld Pinguine und treffen in den Playoffs auf die Straubing Tigers. Schwenningen feiert einen Erfolg gegen die Kölner Haie, verpasst die Playoffs jedoch denkbar knapp.

Die Adler Mannheim haben am 38. Spieltag gegen die Krefeld Pinguine mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) gewonnen. Die Tore für die Mannheimer erzielten David Wolf (15. Minute), Mark Katic (24.), Thomas Larkin (40.) und Stefan Loibl (53.). Alexander Blank (47.) und Kris Bindulis (50.) hatten die Krefelder zwischenzeitlich herangebracht.

Wild Wings siegen vergeblich

Die Schwenningen Wild Wings gewannen 5:3 (1:2, 4:0, 0:1) gegen die Kölner Haie. Für die Playoff-Teilnahme reicht das jedoch nicht, weil die Straubing Tigers ihr Spiel gegen .

Schwenningen bleibt trotz am Ende 54 Punkten hinter Straubing (43). Grund dafür ist eine Besonderheit, die in dieser von der Coronavirus-Pandemie geprägten Saison greift. Die Tigers absolvierten genau wie Iserlohn im Norden ein Spiel weniger als die Konkurrenz, da die Partie zwischen beiden Teams Anfang April coronabedingt abgesagt wurde und nicht neu angesetzt werden konnte.

Dadurch entschied der Punkte-Quotient über die End-Platzierung und dieser sprach knapp für Straubing (1,432) im Vergleich zu Schwenningen (1,421), das ebenfalls lange für Furore in der Vorrunde gesorgt hatte. In den Playoffs fordert Straubing nun die Adler Mannheim.

Letztes Jahr kein DEL-Meister

Vor einem Jahr hatte die DEL die Saison vor den Playoffs ohne Meister-Kür abgebrochen, weil die Liga sich lange nicht imstande sah, ohne Zuschauer einen wirtschaftlichen Spielbetrieb gewährleisten zu können. Dies ist nun unter anderem durch den Verzicht der Spieler anders.

So geht es mit den Playoffs weiter

1. Spieltag, Dienstag, 20. April:

Adler Mannheim - Straubing Tigers (18.30 Uhr)

Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters (19.30 Uhr)

Red Bull München - ERC Ingolstadt (20.30 Uhr)

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Grizzlys Wolfsburg (20.30 Uhr)

2. Spieltag, Donnerstag, 22. April:

Straubing Tigers - Adler Mannheim

Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt - Red Bull München

Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins Bremerhaven (alle 19.30 Uhr)

3. Spieltag, Samstag, 24. April (falls notwendig):

Adler Mannheim - Straubing Tigers

Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters

Red Bull München - ERC Ingolstadt

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Grizzlys Wolfsburg (alle 17.30 Uhr)

Halbfinale (best of three):

1. Spieltag, Montag, 26. April

2. Spieltag, Mittwoch, 28. April

3. Spieltag, Freitag, 30. April (falls notwendig)

FINALE (best of three):

1. Spieltag, Sonntag, 2. Mai

2. Spieltag, Mittwoch, 5. Mai

3. Spieltag, Freitag, 7. Mai (falls notwendig)