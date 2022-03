Bietigheim Steelers schaffen den Klassenerhalt in der DEL

per Mail teilen

Die Bietigheim Steelers haben sich den vorzeitigen Klassenerhalt gesichert. Nach einer turbulenten DEL-Saison ist nun sogar noch mehr drin.

Als die Schlusssirene dröhnte, fiel den Bietigheim Steelers ein Stein vom Herzen. Denn gegen die Krefeld Pinguine holten die Steelers am Sonntag den entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt. Dass die 1:2-Niederlage nach Penalty-Schießen - Tore von Guillaume Naud (13.) und Lucas Lessio (22.) in der regulären Spielzeit und Jeremy Bracco mit der Entscheidung im Shoot-out - spricht für den Ehrgeiz der Mannschaft, die vier Spieltage vor Schluss sogar noch Chancen auf einen Playoff-Platz hat.

Dabei hatte dem Aufsteiger vor der Saison schon kaum jemand den Klassenerhalt zugetraut. Die Bietigheim Steelers - der kleinste Verein, aus der kleinsten Stadt, mit dem kleinsten Budget der DEL - galten als Abstiegskandidat Nummer eins. Doch abgesehen von nur wenigen wirklich heftigen Niederlage gegen die Fischtown Pinguins (3:10 und 2:8) oder den EHC München (3:7 und 1:9) haben die Bietigheim Steelers gezeigt, dass sie in der DEL mithalten können.

Steelers haben sich gesteigert

"Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und sind zu einem wirklich guten Team geworden", sagte Trainer Daniel Naud im Interview bei "Magenta Sport". Auch René Schoofs, der nach 20 Jahren und mehr als 1.000 Zweitliga-Spielen für die Steelers mit 37 Jahren nun auch endlich seine erste DEL-Saison spielen und seinen ersten DEL-Treffer erzielen durfte, war angesichts des Klassenerhalts guter Dinge: "Das ist der absolute Hammer. Das auch vier Spieltage vor Schluss zu erreichen, ist eine Riesenleistung der Mannschaft. Wir sind ein super Team, und es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht."

Sie alle stellen das Team in der Vordergrund. Und trotzdem gibt es einzelne Protagonisten, die herausragten. Da wäre Torhüter Sami Aittokallio, der gemessen an der Fangquote (92,88 Prozent) einer der fünf besten DEL-Torhütern ist. Oder Jalen Smereck, der mit zehn Toren zu den treffsichersten DEL-Verteidigern gehört. Und natürlich Riley Sheen, der mit 38 Treffen (und 23 Vorlagen) alle anderen DEL-Torjäger in den Schatten stellt.

Steelers mit wenig Geld aber gutem Scouting

Die Zahlen legen den Fokus auf das Team hinter dem Team. Denn Bietigheim kann sich eigentlich keine Topstars leisten. Das machte Geschäftsführer Volker Schoch am Beispiel von Riley Sheen deutlich: "Riley Sheen ist ein gesuchter Spieler, irgendwann wird sich unser Weg auch trennen. Das, was der woanders verdienen kann, werden wir nie leisten können." Doch Schoch ist pragmatisch: "Wir gönnen ihm jeden einzelnen Euro, den er mal woanders verdienen wird. Aber das, was da auf den Tisch gelegt wird, kann Bietigheim nicht."

Topscorer Riley Sheen ist die "Lebensversicherung" der Bietigheim Steelers. imago images IMAGO / kolbert-press

Dennoch ist den Steelers in den vergangenen Jahren gelungen, für kleines Geld die richtigen Spieler zu verpflichten. Häufig Spieler, die bei anderen Klubs aussortiert wurden oder es gar nicht erst zu den ganz großen Klubs geschafft haben.

Steelers mit dem richtigen Gespür für Talente

Dazu gehört natürlich eine Portion Glück. Schließlich war nicht abzusehen, dass Sheen, der in Kanada durch die Provinzen tingelte und später sogar in China sein Glück versuchte, derart einschlagen würde. "Im Training hast du schon gesehen, der hat ganz gute Hände", sagt Steelers-Kapitän Constantin Braun. "Aber dass das so ein Sniper ist, das ist schon brutal."

Auch Jalen Smereck war nach einem Rassismus-Vorfall in der Ukraine sehr plötzlich wieder auf dem Markt und schnürte seine Schuhe nur wenige Tage später in Bietigheim. Das spricht für gutes Scouting und die richtigen Kontakte. "Wir haben auch mal daneben gelegen", schränkt Volker Schoch ein, "beispielsweise bei Avery Peterson, der plötzlich weg war. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden."

Jalen Smereck gehört zu den aktuellen Leistungsträgern der Bietigheim Steelers. imago images imago images/Beautiful Sports

Neues Ziel: DEL-Playoffs

Coach Daniel Naud hat sie alle zu einer Einheit geformt, die auch nach heftigen Niederlagen wieder aufsteht und sich selbst von mehreren Corona-Zwangspausen nicht aus dem Tritt bringen lässt. In den verbleibenden vier Spielen können sich die Steelers sogar einen Playoff-Platz sichern. "Wahrscheinlich glauben wieder nicht so viele an uns", meint Naud. "Aber wie sagt unser Pressesprecher immer: 'Am Ende kackt die Ente.'"