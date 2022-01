Die Bietigheim Steelers wollen Freitag wieder spielen

Die Bietigheim Steelers mussten das Spiel bei den Krefeld Pinguinen am Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Freitag wollen sie schon wieder spielen.

Nur zehn Spieler und keinen einzigen Torhüter hätte Trainer Daniel Naud zur Verfügung gehabt - alle anderen waren in Corona-Isolation oder Quarantäne. Unter diesen Voraussetzung mussten die Bietigheim Steelers ihr DEL-Auswärsspiel am Sonntag bei den Krefeld Pinguinen absagen. "Zur Unzeit", wie Steelers Geschäftsführer Volker Schoch meint, "wir haben zuletzt 14 von 15 möglichen Punkten geholt. Da ist es echt bitter, jetzt aufhören zu müssen." Welche Spieler infiziert sind und wie viele "nur" als Kontaktpersonen in Quarantäne mussten, wollte Schoch nicht sagen.

Steelers wollen sich bis Freitag freitesten

Im Interview mit SWR Sport gab er sich jedoch zuversichtlich, dass sein Team am Freitag bei den Augsburger Panthern wieder antreten könne: "Wir haben Gott sei Dank nur ganz wenige Corona-Fälle und davon hat keiner Symptome. Wir gehen davon aus, dass wir uns nach sieben Tagen - so wie die aktuelle Verordnung ist - freitesten können und am Freitag wieder am Start sind."

Das setzt voraus, dass sich kein Spieler der Steelers mit der Omikron-Variante infiziert hat. Um sicher zu gehen, würden laut Schoch alle positiven PCR-Tests der Bietigheimer sequenziert. "Wir sind in engem Austausch mit dem Landratsamt", sagte Schoch am Montagmorgen auf Nachfrage. "Das letzte Mal heute Morgen, und derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Infektion mit Omikron."

Wenn es nach Geschäftsführer Volker Schoch geht, können die Bietigheim Steelers bereits am Freitag wieder antreten. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann

Große Termin-Probleme in der DEL

Nach aktuellem Stand müssen die Bietigheim Steelers nur ein Spiel nachholen. Andere Teams, wie die Augsburger Panther, die Iserlohn Roosters oder die Straubing Tigers, hängen dem Termin-Kalender deutlich weiter hinterher. Auch das Spitzenteam aus München muss Corona-bedingt noch mindestens drei Spiele nachholen. Die aktuelle DEL-Tabelle ist entsprechend verzerrt.

Die Teams haben sich vor der Saison darauf geeinigt, den Punkte-Schnitt höher zu bewerten als die Punkte, um im Falle eines vorzeitigen Corona-bedingten Saison-Abbruchs ein sportlich wenigstens einigermaßen faires Tableau zu haben. Das führt jedoch zu der kuriosen Situation, dass die Schwenninger Wild Wings mit 44 Punkten aus 37 Spielen auf einem Abstiegsplatz stehen, während Krefeld (41 Punkte) und Augsburg (38 Punkte) vor den Schwarzwäldern stehen.

DEL-Spiele in der Olympia-Pause?

Das stellt die DEL vor veritable Probleme. Eine Idee ist, die Olympia-Pause (4. bis 20. Februar) dazu zu nutzen, Spiele nachzuholen. "Es wird Mannschaften geben, die sagen, unsere Nationalspieler sind jetzt weg. Aber es wird Teams geben, wo das nicht so durchschlägt", meint Schoch. Auch kürzere Playoffs oder ein weitere Jahr ohne Auf- und Absteiger werden in der DEL diskutiert. "Ich denke, die Liga ist flexibel und motiviert, Lösungen zu finden."

Der sportliche Wettbewerb wird so oder so darunter leiden: "Ob der noch aufrecht zu erhalten ist, weiß man nicht. Es wird schwierig werden, eine ordentliche Saison zu Ende zu spielen." Und das nicht nur wegen des engen Terminplans: "Jeden zweiten Tag ein Spiel, das geht auch an die Substanz der Spieler und an die Gesundheit."

Steelers wollen die unfreiwillige Corona-Pause nutzen

Genau darum wollen die Bietigheim Steelers die unfreiwillige Corona-Pause nutzen, "um die Akkus richtig voll zu machen und hoffen dann, unseren Drive, unseren Schwung und den Mut, den wir die letzten fünf Spiele aufs Eis gezaubert haben, am Freitag wieder aufnehmen zu können und auch in Augsburg wieder tolles Eishockey spielen zu können."