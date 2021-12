Constantin Brauns Sieg über seine Alkoholsucht

per Mail teilen

Constantin Braun ist Kapitän und Leitfigur bei DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers. Hinter dem erfolgreichen Eishockey-Profi liegt ein harter Kampf gegen die Alkoholsucht. Heute ermutigt er Betroffene, sich helfen zu lassen.

"Das ist doch der Constantin Braun", sagt die Frau im Vorbeigehen. Der Verteidiger der Bietigheim Steelers schlendert für TV-Aufnahmen durch die Bietigheimer Fußgängerzone. Obwohl der Eishockey-Profi erst seit Sommer in der Kleinstadt lebt, erkennen ihn viele bereits auf der Straße. Mit seinen 1 Meter 93 ist er ja auch kaum zu übersehen.

Der 33-Jährige fühlt sich pudelwohl "in der Provinz". Viel ruhiger und entspannter sei es hier als im wuseligen Berlin, sagt er. Im Sommer wurde er vom aktuellen Deutschen Meister, den Eisbären Berlin, ausgeliehen. "Wir haben einen erfahrenen Mann für unsere Truppe gesucht", erzählt Volker Schoch, Geschäftsführer der Steelers. Brauns sportliche Bilanz ist in der Tat beeindruckend: Sechs Mal wurde er mit den Eisbären Deutscher Meister, 98 Länderspiele bestritt der Verteidiger für Deutschland.

Er dachte, er habe das im Griff

Doch da gibt es noch eine andere Geschichte im Leben des Constantin Braun. So hart der Kerl mit den vielen Tattoos am Körper auf dem Eis auch fightet; privat ist der zweikampfstarke Eishockey-Profi ein sensibler Mensch, der schon einige Krisen durchlebt hat. Braun weiß, was schwere Depressionen sind und wie schlimm es sich anfühlt, alkoholkrank zu sein.

Schon mit 17, als Jungprofi in Berlin, hatte er mit dem Trinken begonnen. "Ob Auswärts- oder Heimspiele, es war normal, dass man da sein Bier trank", erzählt er SWR Sport. "Aus einem wurden dann zwei, aus zwei dann drei - und irgendwann beim Abendessen am Mittwoch noch eins. Das war ein schleichender Prozess. Ich habe nicht mitgekommen, dass ich da reinrutsche." Er habe sich immer wieder eingeredet, dass er alles im Griff habe. Aber dann griff er doch wieder zur Flasche und belog sich selbst. Es blieb auch nicht immer beim Bier. Wodka, Whisky - es ging darum, irgendwie an Hochprozentiges zu gelangen.

"Keine Freude mehr in meinem Leben"

Die extremsten Phasen erlebte er im Hochsommer. Training war nur morgens, es gab keine Spiele, am Wochenende hatte er nichts zu tun. Ihm fehlte der Alltagsrhythmus, ihm fehlte letztlich der Sinn. Braun trank immer mehr, er wurde depressiv. Zwei Mal musste er wegen starker Depressionen eine jeweils dreimonatige Auszeit nehmen. "Es war wie ein grauer Schleier, der die ganze Zeit über mir hing. Es war keine Freude mehr in meinem Leben."

Manchmal war es so schlimm, dass er überlegte, diesen unerträglichen Zustand zu beenden. Er hatte Suizidgedanken. Gott sei Dank kamen ihm in solchen Momenten seine drei Kinder und seine Familie in den Sinn. "Diese Leute, die mich liebten, waren der Grund, warum ich es nicht gemacht habe." 2018 ging dann fast nichts mehr. Es musste etwas passieren.

"Meine Frau sagte zu mir: Du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Du musst was machen."

Zeitgleich stolperte er über das Buch "Volle Pulle: Mein Leben als Fußballprofi und Alkoholiker" des Ex-Nationalspielers Uli Borowka. Braun schrieb dem Fußballer eine Mail. Dieser meinte nur: Komm vorbei. Also trafen sie sich. Als Braun "einige Tage nüchtern" war, fasste er den Entschluss, in eine Entzugsklinik zu gehen.

Kein Versteckspiel

Der bärenstarke Eishockey-Profi ging für gut fünf Monate in eine Klinik nach Friedenweiler (Schwarzwald). Er machte seine Alkoholsucht öffentlich, er wollte kein Versteckspiel. In der Klinik schlief er in einem Doppelzimmer mit einem anderen Abhängigen, damit er einen Gesprächspartner für dunkle Momente hatte.

Seit über drei Jahren ist Braun trocken. In der Öffentlichkeit geht er mit dem Thema bewust offensiv um. "Wenn ich im Restaurant einen Ouzo angeboten bekomme, sage ich direkt: 'Nein, ich trinke nichts; ich bin trocken.' Dann gibt es keine weiteren Fragen und Diskussionen." Bei Feiern bleibt er nie so lange, bis der Alkoholpegel bei den Anderen kräftig ansteigt. Er bleibt konsequent bei seiner Mezzo-Mix und verschwindet rechtzeitig. Braun weiß, dass er das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Deshalb hat er sich gleich nach seiner Ankunft in Bietigheim eine Therapeutin gesucht, zu der er einmal wöchentlich geht.

"Wir mögen und schätzen ihn genau so"

Auch die Teamkollegen bei den Bietigheim Steelers kennen seine Geschichte. Sie finden Brauns Offenheit bemerkenswert. "Seine Art sollte Inspiration sein," sagt Max Renner, mit dem Braun auf dem Eis ein Verteidiger-Paar bildet. "Wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man sich helfen lassen. Dass er so offen und ehrlich damit umgeht, finde ich den Wahnsinn. Grad im Sport ist das außergewöhnlich. Bei uns gibt man nicht so leicht zu, irgendwelche Krankheiten oder Süchte zu haben."

"Ich möchte andere ermutigen, sich helfen zu lassen. Vielleicht sehen sie an meinem Beispiel: Wenn der das kann, dann kann ich das auch."

Insbesondere die jungen Spieler haben großen Respekt vor der Haltung ihres Kapitäns. "Seine Erfahrungen machen ihn genau zu dem Constantin Braun, der er jetzt ist", sagt der 20-jährige Robert Kneisler. "Wir mögen und schätzen ihn genau so, wie er ist. Er kann stolz sein, dass er es aus der Krise rausgeschafft hat."

Leader und Wortführer

Volker Schoch, Geschäftsführer der Steelers, ist heilfroh, dass er Braun im Sommer nach Bietigheim geholt hat. "Ich habe in unseren Gesprächen festgestellt, dass er ein besonderer Mensch ist. Gerade für unsere junge Mannschaft ist er mit seiner reflektierten Art und Lebenserfahrung ganz wichtig." Der Kapitän ist für ihn schnell ein wichtiger Gesprächspartner geworden, ein Bindeglied zwischen Team und Vereinsführung. "Er geht auf dem Eis, aber auch in der Kabine voran. Constantin ist ein großer Leader und Wortführer."

Ob der Leitwolf auch über diese Saison hinaus in Bietigheim bleibt, ist noch offen. Wie auch immer: Der Weg des Constantin Braun ist noch lange nicht zu Ende. Und ohne Alkohol ist er viel schöner.