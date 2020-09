Olympiaheld Yannic Seidenberg bestreitet am Dienstag sein 1000. DEL-Spiel. Ans Aufhören denkt der 36-Jährige noch lange nicht.

Der Spielplan ist für Yannic Seidenberg perfekt. Zum Jubiläum schenkt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) dem Olympia-Helden das Duell der beiden Spitzenteams - und eine Reise in die Vergangenheit. "Ausgerechnet in meiner alten Heimat, wo alles begonnen hat. So schließt sich der Kreis", sagt der 36-Jährige, der mit Vizemeister Red Bull München (Dienstag, 19:30 Uhr) beim Titelverteidiger Adler Mannheim sein 1000. DEL-Spiel bestreitet.

"Möchte noch ein paar Jahre spielen"

Vor 19 Jahren in Mannheim begann die Profi-Karriere des gebürtigen Schwenningers, mit dem Meilenstein, den vor ihm erst fünf Spieler erreichten, soll sie aber noch längst nicht beendet sein. "Ich fühle mich gut und möchte noch ein paar Jahre spielen", sagt der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang.

In der neuen Arena in München, die 2022 fertig sein soll, will Seidenberg, mit Red Bull dreimal deutscher Meister, noch auflaufen - und den Rekord von Mirko Lüdemann hat er auch im Blick. In drei oder vier Jahren könnte er die 1199 Spiele erreichen, die der langjährige Kölner in der DEL absolvierte. "Solange ich meine Leistung bringe und der Verein zufrieden ist, gibt es keinen Grund aufzuhören", sagt Seidenberg.

"Hatte alleine sieben Knie-Operationen"

Eigentlich könnte der Münchner Abwehrspieler schon viel näher an Lüdemanns Bestmarke sein, wenn ihn nicht mehrere schwere Verletzungen zu Pausen gezwungen hätten. "Ich hatte alleine sieben Knie-Operationen", berichtet Seidenberg: "Das einzig Gute war, dass ich mich meist in den letzten Spielen der Saison verletzt habe, dann hatte ich den Sommer, um wieder fit zu werden."

Zudem verpasste er eine DEL-Saison komplett, weil er in Kanada beim Juniorenteam Medicine Hat Tigers den Weg in die NHL finden wollte. Doch mit 1,72 Meter wurde Seidenberg als zu klein aussortiert. Ein paar Jahre später, als die NHL mehr auf Tempo und Technik als auf Kilos und Körpergröße setzte, platzte der Traum endgültig: "Dann kam der Kreuzbandriss im letzten Spiel der WM 2008 in Kanada."

Dass sein Bruder Dennis, zweieinhalb Jahre älter, da längst in der besten Eishockey-Liga der Welt etabliert war, machte ihm zu schaffen. "Es war nicht einfach, damit umzugehen. Es war immer mein Ziel, und er hat es von einem Tag auf den anderen geschafft", sagt Seidenberg: "Ich bin immer wieder auf ihn angesprochen worden und habe mit einem Mentaltrainer alles aufgearbeitet. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht für ihn gefreut hätte. Oder dass ich mit meinem großen Bruder im Konkurrenzkampf stand."

Riesenerfolg bei Olympia 2018

Dafür hat er Dennis den größten Erfolg des deutschen Eishockeys voraus. Im Februar 2018 gehörte er zu den Silberhelden, die in Südkorea mit dem sensationellen Finaleinzug Sportgeschichte schrieben. Vor allem "der Moment, als wir nach dem Sieg gegen Kanada eine Medaille sicher hatten, die Freude in der Kabine, der Weg zurück ins Olympische Dorf" ist für den 170-maligen Nationalspieler, der an zehn Weltmeisterschaften teilnahm, immer präsent.

Davon hatte er zwar nicht geträumt, als er als kleiner Junge mit seinem Vater, dem Physiotherapeuten seines Heimatklubs, durch die Schwenninger Kabine gelaufen war. "Ich wollte unbedingt Profi werden, das habe ich in alle Freundebücher reingeschrieben." Diesen Traum lebt er noch immer.