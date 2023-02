Besser als Draisaitl damals: Tim Stützle auf dem Weg zum Superstar

Tim Stützle spielt erneut eine starke NHL-Saison und hat seine alte Scorer-Bestmarke übertroffen. Trotzdem, sagt der ehemalige Spieler der Adler Mannheim, habe er noch viel Luft nach oben.

Relaxen auf der geliebten eigenen Couch, ein gemütlicher Spaziergang durchs kalte Ottawa oder auch mal ein paar Stunden im Spa um die Ecke die Seele baumeln lassen: Tim Stützle scheint in seiner Wahlheimat Kanada mit seinen erst 21 Jahren bereits die perfekte Balance zwischen NHL-Stress und nötiger Regeneration gefunden zu haben. Seine erneut starken Leistungen mit den Senators in der besten Eishockey-Liga der Welt sprechen dafür. "Ich habe sehr viel Selbstvertrauen in mein Spiel und weiß, dass ich gut werden und sein kann in der Liga", sagte Stützle.

Neue Scorer-Bestmarke

Gerade erst war er zum Spieler der Woche gekürt worden, nachdem er vier Tore und sechs Assists beigesteuert hatte. Der Stürmer gab jedoch zu bedenken, dass noch "sehr viel Luft nach oben" sei. Nach 52 Spielen hat der gebürtige Viersener bereits 59 Scorerpunkte (26 Tore, 33 Assists) erzielt und damit seine eigene Bestmarke (58) aus der Vorsaison überboten. Hinter Stützle liegen in der Scorerliste Aushängeschilder wie Alexander Owetschkin (54 Punkte), Auston Matthews (57) oder Jewgeni Malkin (58).

Bemerkenswert: Nach insgesamt 184 NHL-Partien hat er 146 Punkte auf dem Konto - 15 mehr als Superstar Leon Draisaitl zum gleichen Zeitpunkt der Karriere.

Trainer setzt auf Stützle

"Der Trainer vertraut mir in eigentlich allen Situationen. Ich spiele super viel, in fast jedem Spiel über 20 Minuten. Das gibt mir weiterhin viel Selbstvertrauen", sagte Stützle. Das Ziel für ihn und Ottawa seien in dieser Saison "immer noch die Play-offs".

Sollten die Senators diese nicht erreichen, wäre der Weg für eine erneute Teilnahme des heiß begehrten Torjägers an der WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) frei. Eine Zusage ließ Stützle zwar weiter offen, signalisierte aber seine Bereitschaft: "Wenn ich fit wäre, würde ich niemals eine WM ausschlagen. Das ist immer eine riesengroße Ehre für mich, dort zu spielen." Der neue Bundestrainer Harold Kreis würde sich freuen.