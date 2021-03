per Mail teilen

Eishockey-Shootingstar Tim Stützle ist in der NHL zum "Rookie des Monats" gewählt worden. Der Angreifer war in der Jugend der Adler Mannheim ausgebildet worden.

Der 19-Jährige glänzte im Februar mit drei Toren und sieben Assists in 14 Spielen für die Ottawa Senators. In seiner ersten NHL-Saison stand er bislang in 21 Partien auf dem Eis. Insgesamt gelangen ihm schon bemerkenswerte fünf Tore und neun Assists.

Stützle war erst bei der Junioren-Weltmeisterschaft zum besten Stürmer des Turniers gekürt worden. Wie einst der deutsche Starspieler Leon Draisaitl (25) von den Edmonton Oilers wurde er im NHL-Draft an Position drei gezogen.