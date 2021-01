per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings um Trainer Niklas Sundblad siegten in der Gruppe Süd die Gäste aus Straubing mit 5:2 und sind damit Tabellenführer. Auch die Adler Mannheim waren erfolgreich.

Damit verließen die Wild Wings auch nach dem vierten Spiel das Eis als Sieger. In der leeren Schwenninger Eishalle fuhren die Gastgeber im vierten Spiel der Saison den dritten Sieg ein, bei den Nürnberg Ice Tigers siegte Schwenningen in der Overtime.

Die Tore beim 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) erzielten Troy Bourke (3.), Spink erhöhte in der 8. Minute. Nach dem Straubinger Anschluss war es erneut Bourke, der Schwenningen mit 3:1 in Führung brachte. Tylor Spink erzielte das 4:1, Andreas Thuresson den 5:2 Endstand. Damit belegt Schwenningen in der Gruppe Süd der DEL den ersten Tabellenplatz.

Adler Mannheim besiegen Ingolstadt im Penaltyschießen

Die Adler Mannheim belegen direkt dahinter Platz zwei. Beim ERC Ingolstadt siegten die Mannheimer knapp mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Das entscheidende Tor für den deutschen Meister erzielte Nicolas Krämmer.