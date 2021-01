Moritz Seider stand auf dem Sprung in die NHL, als die Saison in Nordamerika unterbrochen wurde. In Deutschland bereitet sich der frühere Spieler der Adler Mannheim auf seinen zweiten Anlauf vor.

Wäre alles so gelaufen wie geplant oder zumindest erhofft, hätte Moritz Seider jetzt schon ein paar Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt in seinem sonst noch ziemlich dünnen Portfolio stehen. Sein "Call-up" zu den Detroit Red Wings, die das deutsche Ausnahmetalent vor einem Jahr an sechster Stelle des Drafts der NHL gewählt hatten, war angesichts des nahenden Saisonendes beschlossene Sache. Doch dann kam Corona.

Praktikum beim DEB

Die vergangenen Tage hat der 19-Jährige daher die "Riesenchance" genutzt, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Gemeinsam mit Frank Mauer von Red Bull München absolvierte er beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) ein Praktikum. Seider hat nun eine leichte Ahnung davon, wie ein Transfer abgewickelt wird, welche Herausforderungen bei Reisen der Nationalmannschaft zu bewältigen sind, und so weiter. Er will sich künftig "zweimal überlegen", ob er was zu meckern hat, sagt er grinsend.

Es war der 21. Juni 2019, als die NHL-Legende Steve Yzerman als Manager der darbenden Red Wings Seider als seinen wichtigsten Mann für eine bessere Zukunft auswählte: Der damals 18-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal 33 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolviert. In der NHL kam der in Zell an der Mosel geborene Youngster erst mal nicht zum Zuge, Seider wurde bei der letzten Kaderreduzierung aussortiert und zum Farmteam Grand Rapids Griffins in die zweitklassige AHL geschickt.

"Es war ein bisschen deprimierend"

"Das Ziel war schon, sich einen Job zu erarbeiten in der NHL", bekennt Seider, es sei daher schon ein "bisschen deprimierend" gewesen, es nicht auf Anhieb geschafft zu haben. Und trotzdem sagt er über sein erstes, wenn auch nicht vollständiges Jahr in den USA: "Es war eine tolle Reise."

Erstmals auf eigenen Füßen

Immerhin: Er war weit weg von daheim, hat zum ersten Mal alleine gelebt, musste auf eigenen Füßen stehen. "Am Ende", sagt er stolz, "habe ich eine tragende Rolle im Team gehabt." Zwischendurch, sagt Seider, "habe ich viel gelernt, was ich für mein Leben mitnehmen werde".

Er weiß jetzt nur zu gut, wie es ist, wenn man nach einem langen Road Trip nach Hause kommt "und dann nichts im Kühlschrank hat". Allerdings sind ihm auch ein "paar schlaflose Nächte erspart geblieben", weil er in den USA nicht zur Führerscheinprüfung musste: Deutschland und der US-Bundesstaat Michigan sind übereingekommen, ihre jeweiligen Prüfungen und Dokumente anzuerkennen.

In 49 Spielen für die Griffins kam Seider auf respektable 22 Scorerpunkte, die Red Wings planten, ihn für die Schlussphase der regulären NHL-Saison zu sich zu holen. Doch dann kam Mitte März der Shutdown, und beim Finalturnier der Liga ab 1. August in Edmonton und Toronto ist Detroit nicht dabei.

Ab Montag bei den Adlern Mannheim

Seider hängt nun ein bisschen in der Luft: Immerhin darf er ab Montag bei seinem alten Klub Adler Mannheim mit aufs Eis, er nennt es die "perfekte Lösung für mich" - unter den gegebenen Umständen. Seider hofft, dass er Mitte Oktober zurückfliegen kann in die USA - der Start der NHL-Saison 2020/21 ist vorerst auf den 1. Dezember terminiert. Und diesmal sollen sie ihn nicht beim letzten Cut aussortieren. "Ich habe klare Vorstellungen von mir, denen gilt es gerecht zu werden", sagt Seider: "Das große Ziel ist, in der NHL Fuß zu fassen und irgendwann eine tragende Rolle in der NHL zu spielen."