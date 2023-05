Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann sich nach mehreren verletzungsbedingten Ausfällen auf die Unterstützung von Moritz Seider bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12.-28.05) freuen.

Für den Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis war es endlich mal eine gute Nachricht: Der gebürtige Rheinland-Pfälzer und ehemalige Spieler der Adler Mannheim Moritz Seider wird nun doch zur Eishockey-WM mitfahren. Nachdem mehrere Spieler wegen Verletzungen ihre WM-Teilnahme absagen mussten, ist die Freude über die kurzfristige Zusage des NHL-Stars umso größer: "Wir sind sehr froh. Er ist ein international fantastischer Spieler, der uns einfach verstärkt", sagt Kreis.

Von Mannheim in die nordamerikanische Top-Liga

Der 22-jährige Seider, der seine Anfänge bei den Adlern Mannheim machte, steht seit 2019 bei den Detroit Red Wings in der National Hockey League unter Vertrag. In der Spielzeit 2022/23 blickt Seider auf 82 Einsätze mit fünf Treffern und 37 Torvorlagen zurück. Nach der langen NHL-Saison mit vielen Blessuren, wollte sich der Verteidiger eigentlich auskurieren. Aber da er sich körperlich "super fühlt", will er der deutschen Nationalmannschaft mit seinen Qualitäten helfen und freut sich auf "eine coole Erfahrung".

"Ich komme jeden Tag in die Kabine und habe einfach Spaß. Das ist das große Privileg, das ich haben darf."

Seine Teilnahme freut auch seine Mannschaftskollegen wie Kapitän Moritz Müller: "Respekt an Mo, dass er kommt. Wir kennen alle seine Situation, was demnächst für ihn ansteht in Detroit", so Müller angesichts wichtiger Vertragsgespräche zwischen Moritz Seider und den Red Wings. Seider steht vor seinem ersten "großen" Vertrag in der NHL und würde diesen mit einer Verletzung bei der WM gefährden. "Trotzdem zu sagen 'ich mache das' - das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen", sagt Müller.

"Das Ziel sollte mindestens das Viertelfinale sein."

Nicht mit zur WM fährt Arno Tiefensee. Der Keeper der Adler Mannheim war Teil der Vorbereitung des DEB-Teams, steht jedoch nicht im Aufgebot. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland startet am 12. Mai. Das deutsche Team trifft zum Auftakt am Freitag (12.05.) auf Schweden. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Titelverteidiger Finnland (13.05), die USA (15.05), Dänemark (18.05), Österreich (19.05), Ungarn (21.05) und Frankreich (23.05).