Frust bei den Bietigheim Steelers: Corona-Regeln im Profisport ohne klare Linie?

Noch am 21. Dezember beschloss die Bundesregierung Geisterspiele für den gesamten Sport. Doch seit rund einer Woche tut sich eine Art Flickenteppich auf. Manche Clubs dürfen Zuschauer zulassen, andere weniger, manche gar nicht. Das sorgt für Unmut - auch bei den Bietigheim Steelers.

Der Duft von Bratwurst und Bier weht in die Nase. Die Fans erwarten ihre Mannschaft auf dem Eis. Die Bietigheimer Arena ist voll, grün-weiße Steelers-Trikots und Fahnen auf den Tribünen - soweit das Auge reicht. Doch das bleibt aktuell und auch zu Beginn des neuen Jahres leider wieder nur eine schöne Wunsch-Vorstellung...

Die Hochphase der Eishockey-Saison findet in den meisten Teilen Deutschlands wieder, wie die Bundesregierung noch vor Weihnachten beschlossen hatte, ohne Fans auf den Tribünen statt. Außer in vier Bundesländern - sie gehen einen Sonderweg. Und genau das stößt auch bei Volker Schoch, dem Geschäftsführer der Bietigheim Steelers, auf großes Unverständnis. Er wünscht sich eine flächendeckende Regel für alle. Eishockey ohne Fans tut natürlich trotzdem weh:

"Stimmung im Stadion mit einem Bier in der Hand und einer Bratwurst - das ist halt was anderes wie Zuhause auf dem Sofa mit Kartoffelchips."

Zuschauer-Regel sorgt für Not bei den Profi-Clubs

Die sich schnell verändernden Regelungen bringen die Verantwortlichen in der DEL immer wieder in schwierige Lagen - besonders finanzieller Natur. So auch bei den Bietigheim Steelers. Der Eishockey-Club spielt seine erste DEL-Saison und kämpft um den Klassenerhalt. Anders als im Fußball sind die Clubs vor allem auf Ticket-Einnahmen und Sponsoring angewiesen. Beides wird kritisch, wenn wenige oder gar keine Zuschauer kommen dürfen.

Praktisch nicht umsetzbar

Das Land Baden-Württemberg erlaubt zwar 500 Fans - eine hilfreiche Lösung ist das für die Clubs jedoch nicht, auch nicht in Bietigheim: "500 Leute hört man auch - aber dieses Hören ist nicht finanzierbar. Es gibt Auflagen im Bezug auf Kontrollen. Es müssen Bereiche abgesperrt werden, es gibt VIP-Kontrollen und VIP-Parkplätze. Es braucht einen Sicherheitsdienst, Rettungskräfte, Feuerwehren. Da sind die Kosten wesentlich höher als das, was die Zuschauer mit den Ticket-Einnahmen einspielen können", sagt Volker Schoch.

"Unsere Gehälter sind sicher"

Gehaltskürzungen haben die Spieler jedoch nicht zu befürchten: " Wir haben unseren Spielern gesagt: Ihr unterschreibt bei uns Verträge, unabhängig von der Situation um die Zuschauer, weil uns war klar, dass die Pandemie weitgehend bestehen bleibt. Unsere Gehälter sind sicher", erklärt der Steelers Geschäftsführer. Ohne Hilfen vom Staat werde es aber "eine extrem enge Kiste".

Die Frage nach der Gerechtigkeit

Die regionalen Unterschiede, wie viele Menschen in die Halle dürfen, sind groß. In Hamburg sind es bis zu 2.500, in Schleswig-Holstein bis zu 1.000, Berlin erlaubt 2.000 Zuschauer. Ein einziger Flickenteppich, bei dem sich unausweichlich die Frage nach der Gerechtigkeit stellt.

Und eben auch nach einer Form von sportlicher Wettbewerbsverzerrung, die sich ebenfalls finanziell widerspiegelt: "Jeder Spieltag bringt einen gewissen Umsatz ein. Nach einem Sieg stürmen die Fans schon mal in den Fan-Shop, dann das Eintrittsgeld an sich, das anteilige Geld für Bier und Bratwurst fehlt auch. Und dieses Geld was dort verdient wird, und bei uns nicht verdient wird, können Andere in neue Spieler investieren, um vielleicht einen Abstieg zu vermeiden", erklärt Steelers-Geschäftsführer Schoch.

In Bietigheim will man positiv denken

Trotzdem möchte Volker Schoch nicht aufgeben, sich vielmehr darauf konzentrieren, den Club sowohl sportlich als auch wirtschaftlich gut durch die erste DEL-Saison zu bringen. Er glaubt an sein Team: "Wir sind positiv, dass wir mit dieser Mannschaft, dieser charakterlich starken Truppe den sportlichen Klassenerhalt schaffen werden." Noch lieber wäre es Schoch natürlich gemeinsam mit den Steelers-Fans: "Ich wünsche mir nichts mehr, als wieder mit Zuschauern zu spielen, um den Sport so erleben zu können, wie er es verdient hat."