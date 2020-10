Die Adler Mannheim haben sich am Sonntag knapp mit 4:3 gegen die Kölner Haie im DEL-Klassiker durchgesetzt. Das Team von Trainer Pavel Gross feiert damit den elften Heimsieg in Folge.

Die Adler erwischten im Eishockey-Klassiker den besseren Start und gingen nach elf Minuten durch Tommi Huhtala mit 1:0 in Führung. Doch nur Sekunden später drehten die Kölner das Spiel: Ein abgezockter Tunnel brachte zunächst den Ausgleich, ehe die Gäste nach einem schnellen Umschaltspiel zum 2:1 trafen.

Adler drehen Rückstand

Trainer Pavel Gross konnte mit dem ersten Drittel nicht zufrieden sein. Aber dann zeigte der aktuelle Deutsche Meister sein Potenzial und glich durch Ben Smith zum 2:2 aus. Nun lief es für die Adler: In der ausverkauften SAP Arena brachte Borna Rendulic sein Team mit 3:2 in Front, ehe David Wolf auf 4:2 erhöhte. Damit war die Partie entschieden. Köln konnte nur noch auf 4:3 verkürzen. Mit ihrem elften Heimsieg in Folge bleiben die Mannheimer als Zweiter am Tabellenführer München, der am Sonntagabend (19.00 Uhr) gegen Wolfsburg spielt, dran.