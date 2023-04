Treffen die flügellahmen Adler Mannheim in Ingolstadt wieder ins Tor?

Die Adler Mannheim spielen an diesem Samstag (18:00 Uhr) im Play-Off-Halbfinale zum fünften Mal gegen Ingolstadt. Diesmal müssen die Kurpfälzer wieder auswärts ran.

Die Laune im Kabinengang der Mannheimer Arena war mies an diesem Donnerstagabend. Kein Wunder nach der enttäuschenden 0:1-Heimpleite gegen den ERC Ingolstadt. Auch bei Lean Bergmann: "Wir müssen auf jeden Fall mehr Tore schießen, überhaupt mehr Schüsse aufs Tor bringen", legte der Adler-Stürmer im SWR-Interview den Finger tief in die Wunde des diesmal lahmenden Offensivspiels seines Teams. "Und wenn es in jedem Spiel 15 Strafen gibt, dann ist es auch schwer zu gewinnen".

Enttäuschende Angriffsleistung der Adler

Vorne im Angriff stand die "Null" nach enttäuschenden, weil wenig kreativen 60 Minuten vor den 13.600 ernüchterten Fans in der vollbesetzten Mannheimer Arena. Im Gegensatz zu den Gästen wirkten die Jungs von Trainer Bill Stewart müde und behäbig, kamen ohne den nach einer Prügelei gesperrten Nationalstürmer David Wolf nur selten zu schnellen und gefährlichen Angriffen, zeigten vor allem auch im Powerplay eine schwache Leistung vor dem Gehäuse von Gäste-Ersatzkeeper Kevin Reich.

Kurzum: Die Adler hatten die Riesen-Chance, vor eigenem Publikum die Führung in der Best-of-Seven-Serie gegen die Oberbayern nach Siegen von 2:1 auf 3:1 zu erhöhen und sich damit den ersten Match-Punkt zu sichern, fahrlässig verpasst.

Das fünfte Spiel am Samstag in Ingolstadt

Statt dessen heißt es jetzt nach der zweiten Heimniederlage wieder ausgeglichen 2:2, und die Mannheimer Cracks stehen vor dem ersten Bully im fünften Spiel am Karsamstag (18.00 Uhr) in Ingolstadt bereits gewaltig unter Druck. Die Adler gewannen zwar die ersten beiden Duelle in der Audi-Stadt, hatten dabei aber durchaus auch das Glück des Tüchtigen. Und ob sich die Auswärts-Siegesserie - in den Viertelfinals gewann Mannheim alle drei Spiele in Köln - einfach so munter fortsetzen lässt, ist mehr als fraglich.

Zumal nach der Leistung vom Donnerstag, als nur das abermals herausragende Torhüter-Top-Talent Arno Tiefensee den achtmaligen Meister Mannheim vor einer höheren Niederlage bewahrte. Von wegen Heimvorteil. Das gilt auch für Ingolstadt, denn bislang gab es kurioserweise in den vier Duellen nur Auswärtssiege.

Adler-Angreifer Bergmann: "Emotionen sind verboten"

Und einmal mehr wurde die Eishockey-Weisheit bestätigt, dass man auf der Strafbank keine Spiele gewinnt. Zu oft wanderten die Mannheimer nach draußen, auch wenn Adler-Angreifer Lean Bergmann die für ihn zu weiche Linie der Schiedsrichter in der DEL in Frage stellt: "Emotionen sind heutzutage ja verboten. Man hat schon bei der Köln-Serie gesehen, sobald es härter wird, sitzt man sofort auf der Strafbank".

Der frustrierte Nationalspieler, der gerne körperbetont agiert, gibt offen zu: "Ich persönlich bin am Punkt, dass ich in keinen Zweikampf mehr fahren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich auf der Strafbank sitze, weil einer sich fallen lässt oder rumheult."

Schade, schließlich lebt gerade das faszinierende Play-Off-Eishockey auch von Emotionen, von krachenden Checks und harten Zweikämpfen.

Sechstes Spiel am Ostermontag in Mannheim

Nach dem 0:1 vom Donnerstag und dem 2:2 nach Siegen steht auch fest, dass es in jedem Fall an Ostermontag (16:30 Uhr) in Mannheim zu einem sechsten Halbfinal-Duell gegen Ingolstadt kommt, dann darf auch der schmerzlich vermisste Adler-Torjäger Wolf wieder mitstürmen. Ein siebtes Spiel ist dagegen noch offen. Aus der Best-of-Seven- ist eine Best-of-Three-Serie geworden. Und egal wie viele Spiele es noch gibt, Mannheims Lean Bergmann weiß: "Das wird wieder intensiv."