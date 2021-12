Ärger bei den Adlern Mannheim: Trainer Gross wegen Corona-Aussagen in der Kritik

per Mail teilen

Respektlos sei es gewesen, dass der Trainer der Adler Mannheim Pavel Gross die Corona-Politik öffentlich kritisierte. Das meint Daniel Hopp, der Gesellschafter der Adler, in der Zeitung "Mannheimer Morgen". Die Stimmung hinter den Kulissen scheint angespannt zu sein.

Medienangaben zufolge, kritisiere Trainer Pavel Gross verschiedene Corona-Maßnahmen. Zuletzt soll er Unverständnis dafür gezeigt haben, dass er seinen Verteidiger Thomas Larkin gegen München nicht einsetzen konnte. Larkin war nach einem Omikron-Verdachtsfalls in seinem Umfeld in Isolation. Nach dem Spiel soll Gross zu Journalisten gesagt haben: "Dazu sage ich besser nichts, sonst kommt mir die Galle hoch. Ihr müsst da andere fragen, warum er nicht spielen durfte."

Daniel Hopp kritisiert Gross

Im "Mannheimer Morgen" reagierte daraufhin Gesellschafter Daniel Hopp und kritisierte den Trainer scharf: "Diese persönlichen Aussagen von Pavel Gross in einer Pressekonferenz des Clubs sind eine Respektlosigkeit gegenüber den Werten des Clubs und des Managements - und letztlich auch mir persönlich gegenüber, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe". Hinter den Kulissen der Adler scheint es also ordentlich zu Brodeln.

Corona-Fälle im November

Immer wieder waren die Adler Mannheim in dieser Saison von Corona-Ausfällen betroffen: Im November wurden unter anderem Nationalstürmer Matthias Plachta, Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Andrew Desjardins, Nico Krämmer, Jordan Szwarz, David Wolf und auch der Cheftrainer Pavel Gross positiv auf das Virus getestet worden.