Wahnsinn in Mannheim: Adler bezwingen die Kölner Haie

Die Adler Mannheim gewinnen das fünfte Spiel des Viertelfinals in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie durch zwei ganz späte Treffer. Am Sonntag haben die Mannheimer nun einen Matchball.

Die Adler Mannheim sehen beim 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) gegen die Kölner Haie zwischenzeitlich wie der sichere Verlierer aus, drehen aber das Spiel noch und gehen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Die Partie vor 13.600 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena wurde von Beginn an intensiv geführt. Ausdruck waren jeweils zehn Strafminuten für beide Teams im ersten Drittel. Treffer fielen bis zum Ende des ersten Abschnitts keine.

Bitteres zweites Drittel für die Adler Mannheim

Mit hohem Tempo ging es im zweiten Drittel weiter. Zunächst scheiterte Mannheims Joonas Lehtivuori an Kölns Keeper Mirko Pantkowski (23. Minute). Dann sorgte Haie-Akteur Nick Baptiste für die Führung der Kölner (25.). Die Haie blieben dran und legten durch Jan Luca Sennhenn zum 2:0 nach (28.).

Und für die Adler kam es noch dicker: In der 33. Minute überwand Brady Austin Keeper Arno Tiefensee freistehend - 3:0 für Köln. Für neue Hoffnung bei den Gastgebern sorgte kurz vor Ende des Drittels David Wolf, der nach Pass von Tyler Gaudet auf 1:3 verkürzte (38.).

Wahnsinn in Mannheim: zwei Treffer in der Schlussminute

Im Schlussdrittel waren die Adler das aktiviere Team und drängten auf den Anschlusstreffer. Auch Chancen stellten sich ein. So scheiterte Sinan Akdag in der 50. Minute gleich zwei Mal an Haie-Keeper Pantkowski. Drei Minuten später war es dann soweit. Nach starker Einzelaktion traf Matthias Plachta zum 2:3 und sorgte für neue Hoffnung bei den Anhängern.

Was sich dann in der letzten Minute abspielte, war aus Mannheimer Sicht absoluter Wahnsinn. Adler-Coach Bill Stewart nahm Keeper Tiefensee aus dem Kasten. Prompt sorgte Wolf für den Ausgleich 32 Sekunden vor Schluss. Und es kam noch besser: 19 Sekunden vor dem Ende erzielte Nico Krämmer den umjubelten Siegtreffer. Seinen an sich ungefährlichen Abschluss ließ Pantkowski durch die Fanghand rutschen - Endstand: 4:3 für die Adler Mannheim.

Spiel sechs findet am Sonntag in Köln statt. Während die Adler mit einem Sieg den Halbfinal-Einzug perfekt machen können, wollen die Haie eine entscheidende siebte Partie erzwingen.