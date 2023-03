Adler Mannheim kassieren deutliche Niederlage zum Playoff-Auftakt

Die Adler Mannheim haben das erste Spiel in der Viertelfinal-Serie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie mit 0:4 verloren.

Es war ein enttäuschender Start für das Team von Trainer Bill Stewart in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Tore von McIntyre (6., 36.), Thuresson (23.), und Croft (24.) besiegelten die deutliche Heimniederlage der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. In der Playoff-Serie "Best-of-seven" liegen die Mannheimer mit 0:1 zurück.

"Das kann einfach nicht sein. Wir sind nicht konsequent genug, vor allem in den Playoffs", schimpfte Mannheims Nationalspieler Taro Jentzsch nach dem Spiel bei "MagentaSport". Adler-Coach Stewart hatte nach dem Ende des zweiten Drittels sogar Nationalkeeper Felix Brückmann ausgewechselt und Arno Tiefensee gebracht, doch dies nützte auch nichts mehr. "Wir waren einfach nicht gut genug", konstatierte Kapitän Denis Reul.

Mannheim spielt, Köln trifft

Die Gäste aus Köln erwischten den besseren Start. Bereits nach sechs Minuten nutzte David McIntyre die erste Überzahl und brachte die Haie mit 1:0 in Führung. Die Adler konnten hingegen ihr erstes Überzahlspiel nicht nutzen, die Haie verteidigten geschickt. Mannheim hatte im ersten Drittel insgesamt mehr vom Spiel, schoss doppelt so häufig aufs Tor, konnte den Puck aber nicht im Kölner Gehäuse unterbringen.

Bereits zu Beginn des zweiten Drittels schafften die Rheinländer die Vorentscheidung. Haie-Topscorer Andreas Thuresson machte zweieinhalb Minuten nach Drittelbeginn das 2:0. Und nur 38 Sekunden später erhöhte Carter Proft auf 3:0. Auf der Gegenseite scheiterten die Gastgeber mit ihren Versuchen immer wieder am Kölner Goalie Mirko Pantkowski. Und erneut war es McIntyre, der eine Unkonzentriertheit der Adler ausnutzte und zum 4:0 traf.

Im letzten Drittel passierte dann außer einiger kleinerer Scharmützel auf dem Eis nichts mehr, es blieb beim klaren 0:4-Ergebnis im Duell der beiden DEL-Traditionsklubs.

Beide Klubs mit jeweils acht Meisterschaften

Beide Vereine dominierten das erste Jahrzehnt nach Gründung der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). In neun der ersten zehn Finalspielen waren immer entweder die Adler oder die Haie beteiligt. Insgesamt stehen für beide Teams jeweils acht Meisterschaften zu Buche. Ob in dieser Saison eine weitere hinzukommt, hängt vom Ausgang der nächsten Spiele ab. Das zweite Spiel in der Viertelfinal-Serie findet am Freitag (19:30 Uhr) in Köln statt.