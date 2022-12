Tim Stützle will erst Eishockey-Welt erobern und dann Karriere in Mannheim beenden

Er gilt neben Leon Draisaitl als eines der größten Eishockey-Talente in Deutschland. Aktuell spielt Tim Stützle in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Ottawa Senators. Aber er fühlt sich auch eng verbunden mit den Mannheimer Adlern und will irgendwann zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren.

Mit seinen gerade mal 20 Jahren spielt Tim Stützle bereits seine dritte Saison in der NHL. Mit zehn Toren und 19 Assists steht er teamintern auf Rang vier und gehört bei seinem Verein zu den absoluten Leistungsträgern. Mit den Ottawa Senators möchte er noch große Ziele erreichen und hat sich deshalb im vergangenen September für acht Jahre an den Klub gebunden. Dafür wird er mit umgerechnet etwa 63,5 Millionen Euro auch gut entlohnt. Auf ein Pokerspiel um noch mehr Geld hat er verzichtet. Er möchte in Ottawa etwas aufbauen und als Anführer mit gutem Beispiel vorangehen. "Wenn ich diese Saison gut spiele, hätte ich sicher noch mehr verdienen können. Aber das war mir egal", sagte Stützel im Interview mit der "Welt"

Langfristige Bindung an Ottawa Senators

Vielleicht schwebt ihm Ähnliches vor, wie Basketballer Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks gelungen ist. Der deutsche NBA-Star hatte den Texanern auch viele Jahre die Treue gehalten und als Krönung den NBA-Titel gewonnen. Den Stanley-Cup mit den Ottawa Senators zu gewinnen, das wäre das Traumziel für Tim Stützle. Dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn die Senators werden es wohl auch in dieser Saison nicht in die Play-Offs schaffen. Aktuell stehen sie mit nur 30 Punkten sogar auf dem letzten Platz in der Atlantic Division. Stützel ist dennoch optimistisch: "Wir bauen hier gemeinsam etwas auf, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Großes erreichen können."

Profidebüt bei den Mannheimer Adlern

Würde man die Karriere des in Viersen am Niederrhein geborenen Tim Stützle mit einem Aktienkurs vergleichen, dann würde dieser steil nach oben zeigen. Beim Krefelder EV hat er mit Eishockey begonnen, wechselte dann aber früh zu den Jungadlern nach Mannheim. Schnell war klar, dass hier einer mit großen Schritten die Eishockey-Welt erobern will. In der Saison 2019/2020 schaffte er bereits den Sprung zu den Profis bei den Adlern, erkämpfte sich einen Stammplatz und beendete die Saison als "Rookie of the Year", also bester Debütant in der Deutschen Eishockey-Liga.

Schneller Aufstieg in der NHL

Sein Wechsel in die NHL zeichnete sich ab und auch dort konnte er sich schnell als Führungsspieler etablieren. Im Januar 2021 gab er bei einem 5:3-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs sein Debüt in der NHL, wurde im Februar direkt dank zehn Scorerpunkten aus 14 Spielen zum "Rookie des Monats" gewählt. Und jetzt, etwa zwei Jahre später ist er bei den Ottawa Senators Stammspieler und ein entscheidender Baustein, um den herum Ottawas Generalmanager Pierre Dorion eine Spitzenmannschaft bauen möchte..

Karriereende in Mannheim geplant

Doch trotz der großen Ambitionen in der NHL zeigt Stützle immer wieder, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat. Einsätze in der Deutschen Nationalmannschaft haben für ihn einen sehr hohen Stellenwert. Bei der WM in diesem Jahr spielte er für Deutschland, obwohl er gesundheitlich angeschlagen war. Zunächst aber hat Tim Stützle vor allem die Ottawa Senators im Kopf und trotzdem die Mannheimer Adler im Herzen. Dort will er seine Karriere beenden, wie Stützle der "Welt" verriet. Ein gefeierter NHL-Star, der in Mannheim seine Abschiedsvorstellung gibt, das ist noch Zukunftsmusik, aber es wäre eine runde Sache.