Nach Last-Minute-Wahnsinn: Adler Mannheim gehen mit Rückenwind in Spiel sechs

per Mail teilen

Die Adler Mannheim können am Sonntag im Spiel sechs gegen die Kölner Haie ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft einziehen. Eine irre Aufholjagd gibt den Kurpfälzern Rückenwind.

Nach dem spektakulären 4:3-Sieg im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie sieht der Olympia-Zweite David Wolf von Adler Mannheim einen mentalen Vorteil bei seinem Team. Die Mannheimer hatten im fünften Spiel beim Serienstand von 2:2-Siegen unmittelbar vor der dritten Niederlage gestanden. Mit 0:3 lagen sie gegen die Kölner zurück und bis eine halbe Minute vor dem Ende noch 2:3, ehe die Adler mit einem Doppelschlag der Nationalspieler Wolf und Nicolas Krämmer binnen 13 Sekunden doch noch gewannen.

Bill Stewart: "Lustig, wie manchmal ein Eishockey-Spiel läuft"

"Mit Sicherheit ist das eine bittere Pille zu schlucken", sagte Wolf bei "MagentaSport" mit Blick auf die Haie. "Das war in jedem Fall eine Charakterfrage", ergänzte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 über sein Team. "Es ist schon lustig, wie manchmal ein Eishockey-Spiel läuft", kommentierte Mannheims Trainer Bill Stewart die emotionale Aufholjagd seines Teams.

Am Sonntag (14 Uhr) können die Adler im sechsten Viertelfinalspiel in Köln den Einzug ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Die bisherigen beiden Auswärtsspiele in Köln haben die Mannheimer für sich entschieden.

Haie-Trainer Uwe Krupp zeigte sich dennoch kämpferisch. "Unser Blick geht nach vorne. Am Sonntag sind wir an der Reihe", sagte der frühere Bundestrainer.