Die Adler Mannheim haben den Rückstand auf die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder verkürzt.

Der Deutsche Meister Adler Mannheim setzte sich in eigener Halle mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen die Iserlohn Roosters durch, auch Überraschungsteam Straubing gewann beim ERC Ingolstadt mit 4:2. Die beiden Verfolger profitierten vom Patzer von Tabellenführer Red Bull München, der erstmals nach zuletzt sechs Siegen in Serie wieder als Verlierer vom Eis ging.

Im Topspiel beim Tabellenvierten Eisbären Berlin verlor der frühere Serienmeister nach einem Treffer von Leonhard Pföderl in der Schlussminute 3:4 (0:2, 2:1, 1:1). Straubing liegt zehn Punkte zurück, die Mannheimer als Dritter elf. Für Straubing, das zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen kassiert hatte, schossen Mitchell Heard (40./56.), Sandro Schönberger (40.) und Sena Acolatse (59.) den Sieg heraus, nachdem Mirko Höfflin (17.) und Brett Findlay (25.) Ingolstadt in Führung gebracht hatten. Brent Raedeke (10./46.) war beim Mannheimer Sieg der Matchwinner.

Wild Wings unterliegen in Krefeld

Weit weniger erfolgreich lief es hingegen bei den Schwenninger Wild Wings. Die Schwarzwälder mussten sich auswärts bei den Krefeld Pinguinen mit 0:3 geschlagen geben.