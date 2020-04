Es ist genau 40 Jahre her. Am 5. April 1980 feierte der Mannheimer ERC die Deutsche Meisterschaft. Es war der erste Titel überhaupt für das ruhmreiche Eishockey in der Kurpfalz-Metropole.

Diese Bilder sind in Mannheim unvergessen. Nicht mit Helm und dick gepolsterter Montur, sondern im schwarzem Frack und mit schwarzem Zylinder auf dem Kopf fuhren die Mannheimer Eishockey-Cracks vor dem letzten Saisonspiel gegen die Kölner Haie zum Warmmachen aufs Eis. Es war der 5. April des Jahres 1980, Ostersamstag, ein historischer Tag für den kurpfälzischen Sport. Im altehrwürdigen Friedrichspark-Eisstadion am Mannheimer Schloss war die Hölle los, rund 10.000 Zuschauer quetschten sich auf den völlig überfüllten Stehtribünen und feierten ihre Kufen-Helden.

Der Meistermacher hieß Heinz Weisenbach



Bereits zwei Tage zuvor hatte sich der MERC mit einem Sieg in Berlin vorzeitig den Titel gesichert. Die abschließende Partie gegen Köln war damit zwar ohne sportliche Bedeutung. Sie wurde aber zur legendären Meister-Party mit frenetisch feiernden Fans und völlig ausgelassener Stimmung bis in die Nacht. Erst im Eisstadion, danach in den Mannheimer Quadraten.

Und mittendrin im Jubeltrubel, der Mannheimer Meistermacher, als einziger im Pulk seiner Spieler mit rotem Frack: Heinz Weisenbach (2018 im Alter von 73 Jahren verstorben), ein gebürtiger Füssener und ehemaliger Nationalspieler. Ein echter Trainer-Fuchs.

Heinz Weisenbach, Meistertrainer 1980 Imago Imago

Die "Erfindung" der sogenannten Deutsch-Kanadier im Eishockey

Denn zwei Jahre vor dieser ersten Mannheimer Meisterschaft hatte Weisenbach mit einer pfiffigen Idee den Transfermarkt im deutschen Eishockey revolutioniert und als Erster überhaupt sogenannte "Deutsch-Kanadier" in die Eishockey-Bundesliga nach Mannheim geholt und damit auch die Basis für den Premieren-Titel gelegt.

Der clevere Heinz Weisenbach holte ein halbes Dutzend junger Spieler aus dem Mutterland des Eishockeys zum MERC. Alles spiel- und kampfstarke Jungs mit deutschen Wurzeln und deutschem Pass, die deshalb nicht unter das Ausländerkontingent fielen und sofort und uneingeschränkt spielberechtigt waren. Ein bei der Konkurrenz höchst umstrittenes Modell der Spieler-Akquise. "Ist das jetzt eine amerikanische Meisterschaft?", fragte beispielsweise der damalige Düsseldorfer Trainer Gerhard Kießling spöttisch.

Über Zeitungsanzeigen in Mannheim gelandet

Heinz Weisenbach und seinen Mannheimern war`s egal, der ebenso clevere wie legale Trick funktionierte perfekt, viele weitere Deutsch-Kanadier kamen in den Jahren danach übrigens auch zu anderen Bundesligaklubs. "Ich habe damals eine Zeitungs-Annonce gelesen, dass bei uns in Kanada Spieler mit deutscher Abstammung gesucht werden", erinnerte sich mit Harold Kreis einer der deutsch-kanadischen Meisterspieler des Mannheimer ERC vor einigen Jahren gegenüber SWR Sport an seinen Wechsel im Jahre 1978 von Kanada in die Kurpfalz. Kreis kontaktierte daraufhin Weisenbach und landete prompt in Mannheim.

Harold Kreis wurde sogar zur Mannheimer Eishockey-Legende

Die Anzeigen in den kanadischen Zeitungen hatte eben jener Heinz Weisenbach aufgegeben, der MERC-Coach befand sich auf der Suche nach günstigen Verstärkungen für den Bundesliga-Aufsteiger, reiste deshalb auch persönlich wochenlang durch Nordamerika und suchte sogar in Telefonbüchern nach deutschen Namen. Der kräftige Verteidiger Harold Kreis, in Winnipeg geboren und Sohn deutscher Einwanderer, wurde nach einem Probetraining vom MERC verpflichtet: "Als mir der Trainer damals sagte, dass ich für Mannheim spielen soll, hatte ich keine Ahnung wo das war. Ich kannte nur Heidelberg", so Kreis im SWR-Interview.

Stars wie Kuhl und Weishaupt prägten 1980 den MERC

Harold Kreis, damals 19, wurde in seiner langen Karriere sogar zur Mannheimer Eishockey-Legende, feierte 1997 am Ende seiner Spielerlaufbahn noch ein zweites Mal den Titel mit den Mannheimern. Auch andere der damaligen "Deutsch-Kanadier" wie Manfred Wolf oder Roy Roedger wurden wie Kreis zu erfolgreichen deutschen Nationalspielern, WM- und Olympia-Teilnehmern. Weitere unvergessene Stars im Meisterteam von 1980 waren beispielsweise der trickreiche Marcus Kuhl, ein gebürtiger Mannheimer Stürmer und späterer Manager der Adler Mannheim, oder auch Erich Weishaupt, der Nationalkeeper aus dem Allgäu.

Meister noch ohne Play-Off-Runde

1980 wurde die deutsche Eishockey-Meisterschaft übrigens noch ohne Play-Off-Runde ausgetragen. Der Titel wurde wie in der Fußball-Bundesliga mit einer Punkterunde und anschließenden Meisterrunde ausgespielt. Bereits am vorletzten Spieltag der Saison hatte der eigentliche Außenseiter MERC den Coup unter Dach und Fach gebracht, gewann an Gründonnerstag beim Berliner SC mit 7:2. Die großen Titel-Rivalen vom SC Rießersee und von der Düsseldorfer EG waren geschlagen.

Bis heute acht Titel für Mannheim

Mit der Gründung der Deutschen Eishockey-Liga 1994 wurde die Profi-Mannschaft des Mannheimer ERC dann der Zeit entsprechend modernisiert und zur Adler Mannheim Eishockey GmbH. Was folgte, waren zahlreiche weitere große Erfolge: Die Adler wurden von 1997 bis heute siebenmal Meister in der DEL. Mannheim gilt längst als eine der großen deutschen Eishockeystädte. Heinz Weisenbachs "Entdeckung" der Deutsch-Kanadier und der erste Titelgewinn vor genau 40 Jahren war dafür ein ebenso wichtiger wie unvergessener Meilenstein.