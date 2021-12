Nächste Pleite: Adler Mannheim in der Krise

per Mail teilen

Die Adler Mannheim unterliegen beim ERC Ingolstadt deutlich mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Schwenningen feiert einen Sieg in der Overtime.

Die Adler stecken damit in der Krise. Das Team von Trainer Pavel Gross kassierte in Ingolstadt die dritte Niederlage in Serie. "Es ist einfach von allen nicht gut genug", sagte Mannheims Nationalspieler Nicolas Krämmer bei MagentaSport.

Wild Wings siegen nach Verlängerung

Einen Sieg im Tabellenkeller verbuchten die Schwenninger Wild Wings, bei den Iserlohn Roosters gewann sie mit 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. Olby Robak (61.) sorgte in der Overtime nach nur 19 Sekunden für die Entscheidung.