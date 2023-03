Rückschlag für Adler Mannheim: Erneute Heim-Niederlage gegen Kölner Haie

Im dritten Duell der Playoff-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gab es für die Adler Mannheim einen erneuten Heim-Rückschlag. Gegen die Kölner Haie verlor das Team von Bill Stewart mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung und liegt in der Serie nun 1:2 hinten.

In der dritten Partie der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen notwendig sind, fiel die Entscheidung in dem spannenden und intensiven Traditionsduell zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien durch David McIntyre (87.) erst in der zweiten Overtime.

Titel-Mitfavorit Mannheim bereits unter Druck

In der regulären Spielzeit hatte Tyler Gaudet (22.) Mannheim in Führung gebracht, Mark Olver (32.) und Nick Bailen (36.) drehten die Partie. In der 59. Minute rettete Matthias Plachta dann die Verlängerung für Mannheim, die Niederlage wurde dadurch letztlich aber nur aufgeschoben.

Durch die Niederlage liegen die Adler Mannheim in der Serie nun mit 1:2 hinten und stehen am Dienstag in Köln (19.30 Uhr) unter Druck. Im Fall einer weiteren Niederlage droht bereits am Freitag das Aus für den Titel-Mitfavoriten.