8:3 gegen Straubing! Adler Mannheim ziehen ins Playoff-Halbfinale ein

Die Adler Mannheim stehen im Halbfinale der Playoffs um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im vierten Spiel der Viertelfinal-Serie gelang den Mannheimern gegen die Straubing Tigers ein Kantersieg.

Die Adler Mannheim haben durch ein klares 8:3 (2:0, 3:1, 3:2) gegen die Straubing Tigers das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Damit entschied der achtmalige deutsche Meister am Samstag die Viertelfinal-Serie mit 3:1 für sich und steht in der Runde der besten vier Mannschaften.

Partie nach zwei Dritteln entschieden

Vor 10.311 Zuschauern fiel die Entscheidung für die Adler bereits nach zwei Dritteln. Tim Wohlgemuth (12. Minute) und Nicolas Krämmer (17.) trafen im ersten Durchgang. Matthias Plachta (25./28.) und Andrew Desjardins (28.) machten im Mitteldrittel alles klar. David Wolf (43.), Jason Bast (48.) und erneut Wohlgemuth (52.) konnten weiter erhöhen.