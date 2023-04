Adler Mannheim gewinnen umkämpftes erstes Spiel in Ingolstadt

Die Adler Mannheim haben das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie im Halbfinale der DEL-Playoffs gegen den ERC Ingolstadt gewonnen. Die Mannheimer siegten in Ingolstadt mit 3:1.

Mit einem hart erkämpften Auswärtssieg sind die Adler Mannheim in ihre Playoff-Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt gestartet. Durch Tore von Ryan Macinnis, Lean Bergmann und Stefan Loibl siegte der deutsche Rekordmeister mit 3:1 und geht mit einigem Rückenwind ins Heimspiel am Sonntag.

Bei hohem Tempo erspielten sich beide Teams in der Anfangsphase des Spiels kaum Torchancen. Das änderte sich erst nach rund sechseinhalb Minuten, als Mannheims Thomas Larkin wegen eines zu hohen Schlägers auf die Strafbank musste - die erste von vielen Strafen auf beiden Seiten (06:38 Minuten). Der ERC Ingolstadt erspielte sich im darauffolgenden Powerplay mit einem Mann mehr auf dem Feld zwar einige Möglichkeiten, doch die Führung gelang den Hausherren nicht.

Tiefensee und Höflin verhindern Ingolstädter Führung

Mannheim verteidigte in Unterzahl geschickt und konnte sich nach Ende des Powerplays auch selbst erste Chancen erspielen. 02:18 Minuten vor Ende des Drittels hätte Ingolstadt durch Mirko Höflin in Führung gehen können, doch Adler-Keeper Arno Tiefensee verhinderte in einer unübersichtlichen Szene gemeinsam mit Korbinian Holzer den Rückstand für die Adler (17:42). So endete das erste Drittel mit 0:0.

Ein Spielstand, der nicht mehr lange Bestand haben sollte. Nur 47 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da zappelte der Puck im Mannheimer Netz (20:47). 1:0 für den ERC Ingolstadt durch Tye McGinn. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ein weiterer Treffer wollte im zweiten Drittel jedoch nicht fallen.

Mannheim kommt zu wenig zum Abschluss

Auch das dritte Drittel gestaltete sich weiterhin hitzig. Die Gäste aus Mannheim spielten sich immer wieder ins Angriffsdrittel, doch Ingolstadt wirkte sicherer, verteidigte gut und kam auch selbst immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Zwölf Minuten vor dem Ende hatte Mannheim erst zehn Mal aufs Tor der Hausherren geschossen - eindeutig zu wenig gegen die abgezockten Ingolstädter.

Doch die Adler Mannheim legten noch einmal einen Gang zu - und wurden dafür belohnt. Ryan Macinnis traf acht Minuten vor dem Ende zum Ausgleich (51:59). Der Auftakt für eine enge Schlussphase, in der Mannheim immer mehr Druck aufbaute und letztendlich jubeln durfte. Drei Minuten vor Schluss drehte Lean Bergmann die Partie (57:05) zum 2:1 aus Sicht der Adler Mannheim. Ingolstadt wechselte jetzt den Torhüter aus und drängte mit sechs Feldspielern auf den Ausgleich - ein Risiko, das Mannheims Stefan Loibl ausnutzte. Mit 01:21 Minuten auf der Uhr traf Loibl per "Empty Net Goal" zur 3:1-Entscheidung (58:39).

Die Adler Mannheim gewinnen damit Spiel eins der Best-of-Seven-Serie im Playoff-Halbfinale. Das zweite Spiel findet am Sonntag um 16:30 Uhr in Mannheim statt.