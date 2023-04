Adler Mannheim verpassen Matchball gegen Ingolstadt

Die Adler Mannheim haben Spiel vier des Halbfinals in den DEL-Playoffs gegen den ERC Ingolstadt knapp mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) verloren. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 2:2.

Im ersten Drittel lieferten sich die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt eine intensive Begegnung vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena. Beide Teams suchten zwar den Weg nach vorne, doch die Defensivreihen ließen nicht viel zu.

Nach nur 48 Sekunden im zweiten Drittel fiel dann der erste und einzige Treffer des Abends. Jubeln durften die Gäste aus Ingolstadt. Leon Hüttl überwand Adler-Keeper Arno Tiefensee im zweiten Versuch (21. Minute). Das Tor gab dem ERC Sicherheit, der das Geschehen nun kontrollierte. Die Adler brauchten einige Zeit, um sich zu fangen. In den ersten zehn Minuten des zweiten Abschnitts gelang den Mannheimern nicht ein Torschuss.

Adler Mannheim kommen zum Ende des zweiten Drittels auf

Stattdessen gelang den Ingolstädtern beinahe das 2:0. Enrico Henriquez-Morales kam in Unterzahl völlig frei zum Schuss, traf aber nur den Pfosten (31.). Dann aber zeigten sich die Mannheimer wieder häufiger im Ingolstädter Drittel, konnten aber zwei Powerplay-Situationen nicht nutzen.

Eine gute halbe Minute vor Ende des Drittels kam Matthias Plachta nach einem Bully direkt zum Abschluss, doch ERC-Keeper Kevin Reich entschärfte den Versuch des 31-Jährigen sicher.

Jentzsch verpasst den Ausgleich

Im Schlussabschnitt drückten die Adler aufs Tempo, doch der ERC verteidigte die knappe Führung engagiert. In der 46. Minute scheiterte Mannheims Taro Jentzsch aus kurzer Distanz an Reich.

Drei Minuten später verpasste Justin Feser das 2:0 für Ingolstadt, als er die Scheibe freistehend über das Gehäuse von Keeper Tiefensee setzte. Die große Chance zum Ausgleich verpassten die Adler in der Schlussminute, erneut war Keeper Reich gegen Jentzsch zur Stelle.

Der gesperrte Mannheimer David Wolf schaute das Spiel zunächst von der Zuschauertribüne aus. Der Nationalstürmer war nach einer Prügelei im zweiten Duell für drei Partien gesperrt worden.

Spiel fünf zwischen Ingolstadt und Mannheim am Samstag

Die Ingolstädter gleichen durch den Erfolg in der Best-of-Seven-Serie zum 2:2 aus. Spiel fünf findet am Samstag ab 18 Uhr in Ingolstadt statt. Die sechste Partie steigt am Montag in Mannheim. Dann kann auch Wolf wieder mitwirken.

Im zweiten Halbfinale zwischen Hauptrundensieger EHC München und den Grizzlys Wolfsburg glichen die Münchner durch einen 3:1-Auswärtserfolg die Serie zum 2:2 aus.