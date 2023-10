Adler Mannheim gewinnen auswärts - Wild Wings siegen ebenfalls

Am zehnten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen sich die Adler in Bremerhaven durch. Schwenningen besiegt in eigener Halle das Schlusslicht aus Düsseldorf.

Die Mannheimer gewannen in Bremerhaven mit 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Die Partie entwickelte sich im ersten Drittel ausgeglichen. Die Pinguins konnten zwei Überzahlsituationen trotz guter Chancen nicht nutzen. Auch die Adler kamen immer wieder zu Abschlüssen, Treffer fielen in den ersten 20 Minuten aber nicht. Umso torreicher ging es im zweiten Drittel weiter. Kris Bennett (21. Minute) brachte die Adler in Führung. Ziga Jeglic egalisierte für Bremerhaven (23.), bevor erneut Bennett (24.) und David Wolf in Überzahl (28.) für eine Mannheimer Zwei-Tore-Führung sorgten. Im Schlussdrittel markierte Maximilian Eisenmenger (57.) die Entscheidung zugunsten der Adler. Phillip Bruggisser konnte für Bremerhaven nur noch Ergebniskosmetik betreiben (60.). Nächster Ausfall bei den Adlern Mannheim Derweil müssen die Adler nach dem Ausfall von Topstürmer Matthias Plachta auch auf Ryan MacInnis verzichten. Wie der Traditionsklub mitteilte, hat sich der US-Amerikaner mit deutschem Pass eine schwere Handverletzung zugezogen. MacInnis erlitt die Verletzung im letzten Vorrunden-Heimspiel der Champions Hockey League gegen die Rouen Dragons (3:2). Ob sich der 27-Jährige in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen muss, sei derzeit noch unklar. Fest stehe aber, dass die Ausfalldauer bei optimalem Heilungsverlauf rund vier Monate betrage. "Dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive ist, ist unbestritten", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Ryan ist ein Kämpfer, der sich nicht unterkriegen lässt und gestärkt zurückkommen wird." Villingen-Schwenningen Eishockey | DEL Lehrer statt Schreihals - Wild-Wings-Coach Steve Walker Neuer Chefcoach, neue Ziele - Steve Walker soll die Schwenninger Wild Wings in Richtung Playoffs führen. Für den 50-Jährigen ist die erste Cheftrainer-Position gleich eine Bewährungsprobe. 20:00 Uhr SWR1 Stadion SWR1 Baden-Württemberg Schwenningen besiegt das Schlusslicht Die Schwenninger Wild Wings haben die Düsseldorfer EG mit 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) geschlagen. Kyle Platzer brachte Schwenningen schnell in Führung (2. Minute), Sebastian Uvira legte für die Wild Wings nach (12.). Nur wenige Sekunden später brachte Philip Gogulla die DEG aber wieder heran (12.). Nach torlosem Mitteldrittel erzielte Uvira den dritten Schwenninger Treffer (46.). Nur 70 Sekunden später brachte Kohen Olischefski die DEG aber wieder zurück ins Spiel (48.). In den Schlussminten machten Tyler Spink (59.) und Alexander Karachun (60.) alles klar für die Gastgeber. Mit jeweils 20 Punkten sind die Adler und die Wild Wings Tabellenführer Berlin (21) im Gleichschritt auf den Fersen.