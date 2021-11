Nach neun Corona-Fällen: Wie geht es weiter bei den Adler Mannheim?

Am Dienstag sollen die Adler Mannheim in der Champions Hockey League antreten. Einen Tag vor der Partie dominiert beim Klub aber ein anderes Thema: der Corona-Ausbruch im Team.

Die Adler Mannheim wollen wie geplant am Dienstag um 19:30 Uhr im Achtelfinale der Champions Hockey League gegen Frölunda HC aus Göteborg antreten - obwohl weiterhin sieben Spieler und Trainer Pavel Gross derzeit coronabedingt in Quarantäne sind. Das bestätigten am Montag Assistenz-Trainer Mike Pellegrims, der Gross an der Bande vertritt, und Teammanager Youri Ziffzer gegenüber dem SWR. Die fehlenden Spieler sollen mithilfe des Kooperationspartners Heilbronner Falken ersetzt werden.

Ob das Spiel gegen die Schweden jedoch tatsächlich stattfindet, ist noch unklar. Alle Adler-Spieler hätten heute einen PCR-Test gemacht, erklärte Co-Trainer Pellegrims. Die Ergebnisse stünden noch aus, eine Entscheidung werde erst am Dienstag erwartet.

Insgesamt neun Corona-Fälle bei den Adlern

Am Samstag vor einer Woche (06.11.) war zunächst Nationalspieler Matthias Plachta nach einem positiven Corona-Test von der Mannschaft isoliert und in Quarantäne geschickt worden. Zu diesem ersten Fall kamen eine Woche später acht weitere Corona-Fälle im Team der Adler hinzu. Neben Cheftrainer Pavel Gross waren die Spieler Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Andrew Desjardins, Nico Krämmer, Jordan Szwarz und David Wolf positiv getestet und in Quarantäne geschickt worden.

Auf die Frage, wie es zu diesen Ansteckungen kommen konnte, konnten Co-Trainer Pellegrims und Hygiene-Beauftragter Ziffzer am Montag keine endgültige Antwort geben. "Es gibt in Deutschland sehr viele Neuinfektionen jeden Tag und auch unsere Spieler und Mitarbeiter sind normale Menschen, die jeden Tag ein normales Leben haben", betonte Ziffzer. "Jetzt hat es einen Cluster-Ausbruch bei uns gegeben. Warum, wieso, weshalb ist nicht einfach so zu beantworten."

Es gebe strenge Hygienevorlagen, die mit dem Gesundheitsamt Mannheim abgesprochen seien, so Ziffzer. Die Spieler hielten sich seit Tag eins sehr gut an die Regeln. Eine weitere Verschärfung dieser Regeln sehe er nicht.