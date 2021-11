Acht neue Fälle: Corona breitet sich bei den Adlern Mannheim aus

per Mail teilen

Acht neue Coronafälle im Team der Adler Mannheim: Nach Nationalspieler Matthias Plachta wurden auch Trainer Pavel Gross sowie die Spieler Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Andrew Desjardins, Nico Krämmer, Jordan Szwarz und David Wolf positiv auf COVID-19 getestet.

Gross und die sieben infizierten Spieler befänden sich in häuslicher Quarantäne, ihnen gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilten die Adler mit. Wie lange die Betroffenen ausfallen, sei noch unklar. Die Adler stünden hierzu in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mannheim. Mike Pellegrims übernimmt in Gross' Abwesenheit die Aufgaben des Cheftrainers.

Der Klub erklärte zudem, dass eine Absage des Achtelfinal-Hinspiels der Champions Hockey League gegen den schwedischen Rekordsieger Frölunda (16. November) "nach derzeitigem Stand nicht im Raum" stehe. Die DEL pausiert derzeit wegen des Deutschlands Cups.