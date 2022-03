Bill Stewart – der Comeback-König ist zurück bei den Adlern Mannheim

Bill Stewart folgt bei den Mannheimer Adlern auf den entlassenen Pavel Gross. Der Kanadier übernimmt nach 2000 und 2017 erneut den Cheftrainerposten und soll die Saison noch erfolgreich abschließen.

Nun soll er es also wieder richten – Bill Stewart. Der Kanadier ist die naheliegende Alternative zum entlassenen Pavel Gross gewesen. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und die deutsche Eishockey-Liga. Zuletzt war Bill Stewart als Scout für die Adler tätig. Jetzt übernimmt er das Amt des Cheftrainers, als Nachfolger seines Nachfolgers. Er spricht nicht viel über mögliche Versäumnisse seines Vorgängers. Er weiß aber, wie er die Mannschaft jetzt anpacken muss: "Die Spieler sind manchmal schon speziell. Man muss wissen, wie man mit Ihnen umgehen muss. Es ist jetzt nicht die Zeit, um besondere Dinge von Ihnen zu verlangen, sondern man muss vor allem viel mit Ihnen sprechen", so die Marschrichtung des neuen Trainers gegenüber SWR Sport.

Saisonziele der Adler Mannheim in Gefahr

Dass die Adler kurz vor Ende der Hauptrunde noch den Trainer wechseln müssen, hatte sich angedeutet. Das Verhältnis von Pavel Gross zur Klubführung war deutlich abgekühlt, nachdem der Trainer sich öffentlich gegen die Corona-Maßnahmen positionierte, die der Verein aber konsequent und mit Überzeugung vertreten hatte. In einem schleichenden Prozess hat der Trainer wohl den Draht zur Mannschaft verloren, was sich zuletzt dann auch in der sportlichen Bilanz niedergeschlagen hatte. Die Adler fielen auf Tabellenplatz fünf zurück, die Saisonziele gerieten in Gefahr. "Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir als Mannschaft nicht in der Lage waren, die Leistung abzurufen, die in der Mannschaft steckt. Wir haben jetzt zwar nicht mehr viel Zeit bis zu den Playoffs, aber wir sind überzeugt, dass es jetzt der richtige Schritt ist, den Wechsel auf der Trainerposition vorzunehmen", so die Erklärung von Klubchef Daniel Hopp.

Fähigkeiten als Motivator

Bill Stewart soll nun den Negativtrend der vergangenen Wochen stoppen. Ein Stimmungswandel in kurzer Zeit ist dem als Motivator bekannten Coach durchaus zuzutrauen. Er genießt als Meistertrainer von 2001 ein hohes Ansehen im Verein und hat 2017 schon einmal seine Fähigkeiten als "Feuerwehrmann" unter Beweis gestellt. Damals war er als Nachfolger für Sean Simpson eingesprungen und führte die Adler noch von Platz elf auf fünf. In den folgenden Playoffs schaffte er es immerhin noch bis ins Halbfinale.

Nun soll er erneut das Team erfolgreich in und durch die Playoffs führen. Für Bill Stewart geht es vor allem darum, die Laufleistung zu verbessern. "Ich glaube, sie können 30 Prozent besser skaten. Und wenn das gelingt, dann sind wir in speziellen Spielsituationen einfach auch schneller. Wir müssen daran arbeiten, dass wir das hinbekommen. Aber das Team ist auf jeden Fall sehr motiviert", so beschreibt Bill Stewart seinen Ansatz für eine Verbesserung.

Hoffen auf Trendwende

An seiner Seite stehen mit den beiden Co-Trainern Marcel Goc und Jochen Hecht zwei erfahrene Ex-NHL-Profis. Alle drei kennen die Mannschaft bestens, sind mit den Stärken und Schwächen jedes Spielers vertraut. "Es wäre gegenüber keinem Trainer der Welt fair, ihn drei Spiele vor den Playoffs ins kalte Wasser zu werfen, bei einer Mannschaft, die er nicht kennt. So haben wir jetzt die Konstellation, dass die drei die Mannschaft und die Abläufe gut kennen", sagt Hopp zu seiner Trainerwahl. Mit diesem Trio soll die Wende gelingen, gerade noch rechtzeitig zur entscheidenden Phase der Saison. Am Mittwoch im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine könnte die Mannschaft den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonendspurt legen.