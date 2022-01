Auswärtssiege für die Adler und die Steelers

per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben die Kölner Haie mit 5:1 besiegt. Die Bietigheim Steelers haben sich beim Spitzenreiter Eisbären Berlin einen verdienten Auswärtssieg erkämpft.

Trotz des Corona-Wirbels um Chefcoach Pavel Gross haben die Adler Mannheim bei den Kölner Haien mit 5:1 gewonnen und konnten dabei vor allem im Powerplay überzeugen. Nachdem die Adler in den vergangenen acht Spielen nur zweimal in Überzahl getroffen haben, waren sie in Köln sehr effizient.

Mannheim trifft viermal im Powerplay

Bereits in der 3. Minute nutzte Markus Eisenschmid die erste Überzahl zur frühen Mannheimer Führung. Jason Bast legte das 2:0 nach (28.). Danach waren die Mannheimer Powerplay-Festspiele erst richtig eröffnet. Denn Tim Wohlgemuth (35.), Nigel Dawes (38.) und Luca Tosto (55.) trafen allesamt im Powerplay. Kleiner Wermutstropfen: Trotz einer guten Leistung hat es für Dennis Endras nicht zum Shutout gereicht, denn Maximilian Kammerer machte kurz vor Schluss (57.) den Ehrentreffer für die Haie.

Dank des souveränen 5:1-Auswärtssiegs stehen die Adler Mannheim mit 62 Punkten auf Platz drei und konnten den Rückstand auf Tabellenführer Berlin auf fünf Punkte verkürzen.

Bietigheim Steelers holt einen Auswärtssieg in Berlin

Denn die Bietigheim Steelers konnten den Eisbären Berlin beim 5:4-Shootout-Sieg zwei wichtige Punkte abtrotzen. C.J. Stretch hatte die Schwaben nach einem spektakulären Solo mit 1:0 in Führung geschossen (11.). Im zweiten Drittel haben die Steelers mehrere gute Chancen vergeben. Mark Zengerle (28. und 35.) und Leo Pföderl (34.) machten es auf der anderen Seite besser und drehten das Spiel zugunsten der Eisbären - mit dem 1:3-Rückstand ging Bietigheim ins letzte Drittel.

Riley Sheen hat zwei Tore und einen verwandelten Penalty zum 5:4-Shootout-Sieg der Bietigheim Steelers bei den Eisbären Berlin beigetragen. imago images imago images/Contrast

Sheen und Strech zeigten keine Nerven im Shootout

Dort gelang es dem Team von Trainer Daniel Naud erneut, zurückzukommen. Zunächst war der ehemalige Eisbär Constantin Braun erfolgreich (46.), bevor DEL-Toptorjäger Riley Sheen mit seinen Treffern 26 und 27 (52. und 55.) auf 4:3 stellte und das Spiel erneut drehte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Leo Pföderl konnte kurz vor Schluss (57.) mit seinem zweiten Tor ausgleichen.

Im Shootout zeigten Stretch und Sheen keine Nerven und sicherten so den Bietigheimer Auswärtssieg. Nach vier Siegen in Serie stehen die Steelers mit 42 Punkten auf Platz 13 und haben fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze - allerdings haben sowohl die Iserlohn Roosters als auch die Schwenninger Wild Wings drei beziehungsweise zwei Spiele weniger absolviert und können noch zu Bietigheim aufschließen.