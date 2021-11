Bei den Mannheimer Adlern wurden keine weiteren positiven PCR-Tests gemeldet. Das Champions League Spiel gegen die schwedische Mannschaft des Fröunda HC kann damit stattfinden.

In Mannheim kann am Dienstagabend gespielt werden – es mussten keine weiteren Spieler oder Betreuer des Teams in Quarantäne. Die letzten PCR-Tests im Team vom Vortag ergaben allesamt negative Ergebnisse. Dennoch müssen die Mannheimer mit einem sehr eingeschränkten Team die Aufgabe gegen die schwedische Mannschaft aus Frölunda lösen. Acht Spieler wurden am vergangenen Freitag positiv getestet, außerdem auch Cheftrainer Pavel Gross. An dessen Stelle wird Mike Pellegrimms das Rumpfteam der Adler betreuen. Laut Reglement der Champions Hockey League muss eine Mannschaft 15 einsetzbare Feldspieler und einen Torwart vorweisen können. Die Adler bekommen diese Minimalzahl zusammen und werden am Abend ab 19.30 gegen Frölunda auf’s Eis gehen können. Die infizierten Spieler und Trainer Pavel Gross bleiben unterdessen in häuslicher Isolation.