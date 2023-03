Adler gehen beflügelt ins Duell gegen die Haie

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen haben die Mannheimer Adler ihre Form rechtzeitig für die Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gefunden. Mit den Kölner Haien wartet eine starke Mannschaft, die als Geheimfavorit gehandelt wird und in der Vergangenheit schon so manches Duell mit den Adlern ausgefochten hat.

So eine Eishockey-Saison lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Nach der Hauptrunde mit 56 Partien für die Adler geht es jetzt weiter mit den Playoffs, erstmals seit der Pandemie wieder im „Best of Seven“-Modus, da können bis zum möglichen Meistertitel einige Spiele zusammenkommen. Quasi atemlos geht es also in die Playoffs und was der gleichnamige Song und Helene Fischer mit dem Duell der Mannheimer Adler und der Kölner Haie zu tun haben, das erklärt sich im Laufe dieses Textes.

Adler nach Formkrise wieder auf Kurs

Es ist erst ein paar Wochen her, da steckten die Mannheimer Adler noch im Krisenmodus. Ausgerechnet gegen die Kölner Haie offenbarten die Adler eine Formschwäche, die wenig Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonverlauf machte. Die 2:5-Niederlage gegen die Haie war Teil einer Serie von vier Pleiten nacheinander, da war die Vorfreude auf die Playoffs eher gedämpft und Trainer Bill Stewart musste in der Wortwahl seiner Ansprachen an die Mannschaft sehr deutlich werden. Und das zeigte Wirkung. Am letzten Hauptrunden-Spieltag gab es nochmal zwei Siege, darunter ein souveränes 4:0 bei der Düsseldorfer EG. Tabellenplatz drei war damit gesichert und so scheint die Welt wieder in Ordnung bei den Adlern. Man fühlt sich bereit für das Traditionsduell mit den Kölner Haien. "Das war wichtig. Gerade auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr gut. Das hat die Mannschaft gebraucht", sagte der Mannheimer David Wolf heute bei der Pressekonferenz.

Dominanz beider Klubs zu Beginn der DEL-Ära

Beide Klubs haben das erste Jahrzehnt nach Gründung der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Jahr 1994 dominiert. In neun der ersten zehn Finalspielen waren immer entweder die Adler oder die Haie beteiligt. Die Kölner holten den ersten Titel 1995 gegen den EV Landshut. Mannheim zog zwei Jahre später nach und gewann die Meisterschaft erstmals 1997 gegen die Kassel Huskies, legte aber mit der Wiederholung 1998 und 1999 gleich einen Titel-Hattrick hin. Insgesamt stehen für beide Teams jeweils acht Meisterschaften zu Buche.

Adler-Niederlage im Finale 2002 gegen Köln

Während der letzte Titelgewinn der Mannheimer Adler 2019 noch gar nicht so lange zurückliegt, müssen die Kölner schon seit 2002 auf einen Meisterschaftserfolg warten. Und diesen letzten Sieg erzielten die Haie ausgerechnet gegen die Adler. Es war das einzige Mal, dass die beiden Traditionsklubs in einem Finale aufeinandertrafen. Über fünf Spiele ging damals die Finalserie, die Kölner behielten mit 3:2 die Oberhand. Danach standen die Haie noch viermal im Finale, konnten aber keinen Titelgewinn mehr verbuchen.

Adler in der Hauptrunde vor den Haien

Soweit die Historie. Die Ausgangslage vor dem aktuellen Viertelfinal-Playoff-Duell ist völlig offen. Die Adler haben zum Schluss der Hauptrunde wieder die Kurve bekommen und ihre zwischenzeitliche Krise überwunden. Mit Tabellenplatz drei stehen sie drei Ränge vor den sechstplatzierten Kölnern. Doch das dürfte bei den Playoffs eine untergeordnete Rolle spielen. "Ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir es in den letzten zwei Spielen gespielt haben, können wir es Köln sehr schwer machen. Ich glaube, dass wir dazu zurückgefunden haben, zu wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind", so die Einschätzung von Adler-Profi Markus Eisienschmid.

Adler überzeugen mit guter Defensive und Auswärtsstärke

Die Adler haben mit 136 Gegentoren die zweitwenigsten Treffer in der Hauptrunde kassiert. Nur München hatte eine noch stärkere Defensivbilanz. Auffallend war auch, dass die Adler bei Auswärtsspielen stärker auftraten als in der eigenen Arena. Die Heimtabelle weist die Adler nur auf Platz sieben aus, auswärts sind die Mannheimer das zweitstärkste Team der Liga. Das könnte auch in den Playoffs eine Rolle spielen und noch etwas spricht für die Adler:

Helene verdrängt Haie nach Krefeld

Sollte es zu einem sechsten Spiel kommen, dann wird dieses nicht in der Kölner Arena, sondern in Krefeld stattfinden. Der Grund: Die Kölner Lanxess-Arena ist am 26. März schon mit einem Helene-Fischer-Konzert belegt. Atemlos geht es durch die Nacht, für die Haie in diesem Fall aber nicht in ihrer gewohnten Heimstätte. Und für Nationalspieler David Wolf ist der Spielort ohnehin egal: "Es sind Playoffs - ich spiele auch auf einem Teich, wenn es sein muss."